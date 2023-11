Der Dax konsolidiert sich weiter. | Keine weiteren Zinssenkungsfantasien. | Berichtssaison geht weiter.

Der Dax wird am Dienstag wohl an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt anknüpfen. Börsianer sprachen von Aktienmärkten im Konsolidierungsmodus nach der starken Erholungsrallye in der Vorwoche. Der X-Dax als Indikator lässt für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,31 Prozent auf 15.089 Punkte erwarten. Etwas darunter bei 15.046 Punkten läuft die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird ebenfalls etwas schwächer erwartet. Negative Vorgaben kommen aus Fernost: Handelsdaten aus China fielen schwach aus, der Außenhandel schrumpfte dort im Oktober deutlich. Außerdem hob Australiens Notenbank den Leitzins an. Insgesamt werden an den globalen Märkten die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch höhere Zinsen nicht weiter genährt.

Dem deutschen Leitindex ist die Puste ausgegangen, auch mangels fundamentaler Impulse und der Tatsache, dass die Zinssenkungsfantasie nicht noch größer wurde.

"Das Hauptthema über Nacht lautet Konsolidierung", hieß es von der Commerzbank. US-Anleiherenditen seien wieder gestiegen nach ihrem Rücksetzer in der Vorwoche, der genauso wie die Aktien-Rallye mit der Hoffnung auf nicht mehr weiter steigende Zinsen in Zusammenhang stand.

Berichtssaison geht weiter

Nachdem die Berichtssaison zu Wochenbeginn eine Pause eingelegt hatte, ging es nun vorbörslich wieder heißer her. Besonders auffällig waren die Aktien von Adtran Holdings, die im Tradegate-Handel 6,4 Prozent an Wert verloren, weil der US-Telekomausrüster mit anhaltend schwachen Geschäften rechnet und deshalb seine Dividende aussetzt. Die Tochter Adtran Networks, die ebenso im SDax notiert ist, präsentierte laut Händlern "erwartungsgemäß schwache Zahlen".

Aus dem Dax gab es Resultate von Daimler Truck, die am Markt mäßig aufgenommen wurden. Vorbörslich ging es für die Papiere um 1,7 Prozent abwärts. Der Nutzfahrzeughersteller steigerte seine Geschäfte weniger stark als von Analysten gedacht. Unter Investoren zum Thema wurde auch ein einbrechender Auftragseingang.

Im MDax gab es eine ganze Reihe von Zahlenvorlagen, darunter Evonik, Fraport, Hella, Telefonica Deutschland und Rational. Positiv fiel der Frankfurter Flughafenbetreiber auf mit einem vorbörslichen Anstieg um 2,1 Prozent. Die Rückkehr der Reiselust nach der Corona-Krise hat Fraport im Sommer das lukrativste Quartal seiner Geschichte beschert. Börsianer sprachen von "ausgezeichneten Gewinnkennziffern".

Vorbörslich mit Gewinnen auffällig waren außerdem SFC Energy und Manz. Bei dem Brennstoffzellen-Spezialisten SFC half ein Großauftrag aus Kanada. Manz profitierten im Tradegate-Handel mit einem Kurssprung um 5,6 Prozent von gut aufgenommenen Neunmonatszahlen.

Moderate Gewinne an der Wall Street

Nach der jüngsten Erholungsrallye haben sich die US-Aktienmärkte zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause gegönnt.

Verluste in Asien

Nach der jüngsten Erholung haben die Börsen Asiens am Dienstag erst einmal konsolidiert. So kamen aus China durchwachsene Konjunktursignale. Der Außenhandel des Landes schrumpfte im Oktober deutlich, allerdings überraschte der Zuwachs bei den Importen positiv. Die Exporte fielen indes stärker als erwartet.

Nikkei 225 : 32.271 Punkte (-1,34 Prozent)

: 32.271 Punkte (-1,34 Prozent) Hang-Seng : 17.703 Punkte (-1,46 Prozent)

: 17.703 Punkte (-1,46 Prozent) CSI 300: 3.619 Punkte (-0,35 Prozent)

Renten

Bund-Future: 129,54 (-0,01 Prozent)

Devisen: Euro fällt in Richtung 1,07 US-Dollar

Unter Druck stand am Morgen der australische Dollar. Zwar hob die Notenbank des Landes ihren Leitzins weiter an. Zugleich geben sich die Währungshüter aber vorsichtiger für weitere Straffungen. Ähnlich wie die US-Notenbank Fed oder die EZB macht die australische Notenbank ihren weiteren Kurs von der konkreten wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Die Landeswährung gab aufgrund der vorsichtigeren geldpolitischen Haltung nach.

An Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf Produktionsdaten aus der deutschen und spanischen Industrie auf dem Programm. Außerdem veröffentlicht das europäische Statistikamt Preisdaten von der Unternehmensebene.

EUR / USD : 1,0711 (-0,09 Prozent)

: 1,0711 (-0,09 Prozent) USD / JPY : 150,29 (+0,19 Prozent)

: 150,29 (+0,19 Prozent) EUR / JPY: 160,96 (+0,1 Prozent)

Ölpreise geben moderat nach

Die Ölpreise sind in den vergangenen Wochen in der Tendenz gefallen. Ausschlaggebend sind neuerliche Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung. Wirtschaftsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft USA waren zuletzt eher schwach ausgefallen. Die zweitgrößte Wirtschaftsmacht China kämpft seit längerem mit einer Wachstumsschwäche. Zahlen vom Außenhandel fielen am Dienstag durchwachsen aus.

Auch der Krieg zwischen Israel und der Hamas spielt am Rohölmarkt nach wie vor eine große Rolle. Eine Ausweitung des Konflikts in der ölreichen Region des Nahen Ostens gilt als erhebliches Risiko. Allerdings ist eine solche Ausweitung bisher ausgeblieben, weshalb die Risikoaufschläge am Ölmarkt zuletzt gesunken sind.

Nordseesorte Brent : 84,62 USD (-0,56 USD)

: 84,62 USD (-0,56 USD) Sorte WTI: 80,34 USD (-0,48 USD)

