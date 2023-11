Die Anleger dürften am Dienstag vor Inflationsdaten aus den USA abwarten. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,07 Prozent auf 15.356 Punkte. Am Vortag war der Dax fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen und an den in der Vorwoche erreichten höchsten Kurs seit Mitte Oktober herangelaufen. Das Chartbild sieht weiter positiv aus. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Dienstag nur leicht schwächer erwartet.

Wie fällt die US-Inflation aus?

Einmal mehr versprechen sich Investoren am Nachmittag von den Verbraucherpreisen neue Einschätzungen für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhält. Bis die Daten bekannt sind, dürfte am Markt insgesamt nicht allzu viel passieren. Einzelwerte könnten gleichwohl von der Bilanzsaison bewegt werden, denn es stehen am Dienstag nochmals zahlreiche Quartalsberichte auf der Agenda.

Die Experten der Commerzbank sprachen aktuell von Konsolidierung an den Börsen - mit einer vorsichtigen Haltung auch wegen des bald wieder drohenden Regierungsstillstands in den USA.

Die Märkte gehen davon aus, dass die US-Gesamtinflation nachlässt, die Kerninflation jedoch im Vergleich zum Vormonat unverändert bleibt.

Laut Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank besteht aber "das Risiko, dass sich die Inflation in den USA als recht hartnäckig erweisen könnte und damit den vielen falkenhaften Stimmen, die wir in letzter Zeit aus den Reihen der Fed-Mitglieder gehört haben, recht geben." Für eine weitere Zinserhöhung dürfte die Hürde ihrer Einschätzung nach mittlerweile recht hoch liegen, dies scheine aber auch für Zinssenkungen der Fall zu sein.

Einzelwerte im Überblick

RWE übertraf auf Basis der Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres die Erwartungen und bestätigte die Jahresziele. Die Anteile des Versorgers legten vorbörslich auf Tradegate um mehr als ein Prozent zu. Bereits 95 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten Überschusses seien in den Büchern, schrieb Analyst Alberto Gandolfi von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Er sieht eine anhaltend starke Gewinndynamik.

Eine Kaufempfehlung der Citigroup für Continental bescherte den Papieren des Autozulieferers und Reifenherstellers ein Kursplus von 1,3 Prozent auf Tradegate. Für Bayer hingegen strich die Deutsche Bank ihr Kaufvotum, die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns verloren 0,7 Prozent.

Der Düngerkonzern K+S sieht sich nach einer Stabilisierung der Kalipreise im wichtigen brasilianischen Markt auf Kurs zu seinen im Sommer gesenkten Jahreszielen. Zudem ändert K+S die Ausschüttungspolitik, Grundlage ist nun der Barmittelzufluss. K+S habe besser als befürchtet abgeschnitten, sagte ein Händler. Vorbörslich auf Tradegate ging es um fast drei Prozent nach oben im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Vorsicht dominiert an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Montag nach dem jüngsten Kurssprung wenig verändert geschlossen. Vor heimischen Inflationsdaten am Dienstag, die ein wichtiger Faktor für die US-Geldpolitik sind, hielten sich die Anleger mit einer klaren Positionierung zurück. Zudem drückte die Nachricht, dass die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst die Top-Bonität aberkennen könnte, etwas auf die Stimmung.

Uneinheitliche Entwicklung an Asiens Börsen

Die Börsen Asiens haben am Dienstag vor wichtigen US-Inflationsdaten keine gemeinsame Richtung gefunden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.695 (+0,34 Prozent) Hang Seng 17.468 (+0,24 Prozent) CSI 300 3.581 (+0,054 Prozent)

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 129,76 +0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,708 -0,33 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,629 -0,11 Prozent

Devisen: Euro notiert bei knapp 1,07 US-Dollar

Am Dienstag stehen an den Finanzmärkten neue Inflationsdaten aus den USA im Mittelpunkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung Zahlen für Oktober. Die Preisentwicklung ist mitentscheidend für den Kurs der US-Zentralbank Fed. Weil die Fed ihre Zinsen bereits kräftig angehoben hat und die Inflation deutlich gesunken ist, werden aktuell keine weiteren Zinsanhebungen erwartet. Notenbanker werden aber nicht müde zu betonen, dass zusätzliche Straffungen nicht ausgeschlossen sind.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0697 -0,02 Prozent USD / JPY 151,71 +0,04 Prozent EUR / JPY 162,29 +0,02 Prozent

Ölpreise legen erneut zu

Nach deutlichen Abschlägen in den vergangenen Wochen haben sich die Erdölpreise zuletzt etwas erholt. Am Markt wird als Begründung eine leicht zuversichtlichere Nachfrageprognose der Opec genannt. Das Ölkartell hatte seine Einschätzung für dieses Jahr am Montag angehoben. An diesem Dienstag wird die Lagebewertung der Industrieländerorganisation IEA erwartet.

Ungeachtet der jüngsten Stabilisierung ist die Stimmung am Ölmarkt alles andere als gut. Gegenüber dem Jahreshoch von Ende September sind die Ölpreise um etwa 15 Prozent gefallen. Ausschlaggebend sind Konjunktursorgen, insbesondere mit Blick auf die USA, China und Europa. Der Gaza-Krieg hat nur zwischenzeitlich Preisaufschläge bewirkt, weil sich der Konflikt bisher nicht auf andere Länder in der ölreichen Region ausgeweitet hat.

Sorte Preis Veränderung Brent 82,70 USD +0,18 USD WTI 78,43 USD +0,17 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 76,20 (69,00) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 215 (230) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT CONTINENTAL AG AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 87 (75) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 94 (90) EUR - 'HOLD'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 28,40 (28,20) EUR - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT MOSAIC AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 42 (40) USD

- BARCLAYS SENKT CF INDUSTRIES AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 85 USD

- BARCLAYS SENKT CORTEVA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 50 (66) USD

- BARCLAYS HEBT ICL GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 6,50 (7) USD

- BARCLAYS HEBT NUTRIEN AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 68 (64) USD

- BARCLAYS SENKT LUNDBECK AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 39 (42) DKK

- BERENBERG SENKT INTERCONTI HOTELS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6000 (6500) PENCE

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 4 (7) CHF - 'MARKET-PERFORM'

- CFRA HEBT BAE SYSTEMS AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 1100 (800) PENCE

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 33,60 (33,70) CHF - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ORION OYJ AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 35 (28,70) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ACS AUF 34,20 (33) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ENTAIN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 915 (1335) PENCE

- MORGAN STANLEY HEBT L'OREAL AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT)

- MORGAN STANLEY SENKT RECKITT AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT)

- MORGAN STANLEY STARTET LUNDBECK MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 36 DKK

- PARETO SENKT AKVA AUF 'SELL' - ZIEL 60 NOK

- RBC SENKT M&G AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 200 (220) PENCE

- WDH/PANMURE STARTET BRITVIC MIT 'HOLD' - ZIEL 890 PENCE

Termine Unternehmen

07:00 DEU: K+S Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.00 h Pk)

07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Dekabank Q3-Zahlen, Frankfurt/M.

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q3-Zahlen (8.30 h Pk)

07:00 DEU: Vantage Towers, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz (14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1 Q3-Zahlen, Unterföhring

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Singulus, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Encavis, Call zu den Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

10:00 DEU: VCI, Bericht 3. Quartal

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Vorwerk, Q3-Zahlen

DEU: Allgeier, Q3-Zahlen

DEU: Hermle, Q3-Zahlen

CHE: Alcon, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 11/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/23

08:00 DEU: Insolvenzen 8/23 + Schnellindikator 10/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 10/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/23

08:00 ROU: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 FRA: Internationale Energieagentur (IEA), Ölmarkt 11/23

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/23

11:00 EUR: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/23

14:30 USA: Realeinkommen 10/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung unter dem Motto «Gespaltene Welt, geeintes Europa? - Zeit für einen Neuanfang», Berlin

u.a. mit

+ 09.20 Rede Bundesjustizminister Marco Buschmann

+ 11.30 Gespräch mit der "Wirtschaftsweisen" Veronika Grimm

+ 13.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner

18:30 DEU: Verleihung Mittelstandspreis 2023 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Berlin

Laudatoren sind u.a. Fnanzminister Christian Lindner (FDP) und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz.

USA: Zweitägiges Forum mit Vertretern aus EU und USA unter anderem zum Thema Verteidigung, Washington

Zu den Rednern gehören unter anderem die Premierministerin der Republik Estland, Kaja Kallas, der Abgeordnete Don Bacon aus Nebraska, der Abgeordnete Nathaniel Moran aus Texas, der Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Stefano Sannino, und die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Dubravka ?uica.

BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

Redaktion onvista/dpa-AFX