Die Jahresendrally des Dax ist wieder in Gang und das Rekordhoch rückt in Reichweite. Zudem könnte der winterlich trübe Monat November der bislang beste Börsenmonat des Jahres für den Leitindex werden, sofern er seine bisherigen Gewinne bis zum Ende des Tages halten kann. Bisher stärkster Monat ist der Januar mit einem Plus von rund 8,7 Prozent.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax am Donnerstag ein Plus von 0,2 Prozent auf 16.194 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird 0,1 Prozent höher erwartet.

Auf die deutsche Inflationsrate vom Vortag folgen an diesem Donnerstag Verbraucherpreisdaten aus den USA und der Euroregion.

Wie schon in Deutschland erwarten Anleger und Analysten auch von der Teuerungsrate aus der Eurozone im Monatsvergleich einen Preisrückgang. Tritt dies ein, bleibt die Diskussion über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung das Top-Thema an den Börsen.

Die Jahresrate würde damit auch deutlich näher an das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent heranrücken. Die EZB werde dann nicht darum herumkommen, während ihrer nächsten Zinssitzung in zwei Wochen dazu Stellung zu beziehen.

Dax aus Lethargie befreit

Dank der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA und in der Eurozone hatte sich der deutsche Leitindex tags zuvor erneut aus seiner Lethargie befreit und deutlich von der 16.000-Punkte-Marke abgesetzt. Nun gilt es, im Chart eine kleine Kurslücke bei 16.240 Punkten zu schließen, die der Dax Anfang August aufgerissen hatte. Dann wäre der Weg frei zum Rekordhoch vom Juli bei etwas unter 16.530 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und Asien liefern zwar keinen zusätzlichen Schwung, aber auch keinen Gegenwind. An Chinas Börsen wurden erneut trübe Stimmungsdaten aus der Industrie recht gelassen aufgenommen.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten dürften SAP in den Blick rücken, denn der Rivale Salesforce übertraf im vergangenen Quartal die Markterwartungen. Vorbörslich ging es auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht nach oben.

Auch die Papiere von Siemens Healthineers legten auf Tradegate zu. Der Hersteller medizintechnischer Geräte sei geradezu einmalig positioniert für die Schaffung von Werten, schrieb Analyst James Vane-Tempest von Jefferies. Er stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 49 auf 66 Euro. Mit "Imaging all the People" spielte der Experte in seiner Branchenstudie auf den Kulthit "Imagine" von John Lennon an mit Blick auf die bildgebenden Produkte des Unternehmens und ihren voraussichtlich immer umfangreicheren Einsatz.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp fand einen Nachfolger für seinen scheidenden Finanzvorstand Klaus Keysberg. Der Aufsichtsrat bestellte Jens Schulte zum Finanzchef. Schulte hat das Amt zurzeit bei der Schott AG inne. Der Wechsel soll voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erfolgen. Keysberg hatte bereits im September angekündigt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Unter den Werten im SDax dürfte sich der Blick auf Kontron richten. Auf der Plattform Tradegate sanken sie zuletzt im Xetra-Vergleich um fast 6 Prozent. Händler verwiesen als Belastung auf eine Aktienplatzierung. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser soll für Gross Anteilseigner eine Million Papiere in einem beschleunigten Verfahren an platziert haben. Der Preis habe bei 21 Euro je Aktie gelesen. "Relativ niedrig", sagte ein Händler und verwies auf den aktuellen Xetra-Kurs von 22,52 Euro. "Das sollte daher belasten."

Wall Street mit durchwachsenen Zahlen

Die Gewinne an den US-Börsen zur Wochenmitte haben sich am Ende überwiegend in Luft aufgelöst. Nur der Dow Jones hat den Handelstag mit einem Miniplus beendet.

Asiens Börsen durchwachsen

Schwache Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie haben die Investoren an den Börsen des Landes nach zuletzt ohnehin schon trister Kursentwicklung am Donnerstag eher gelassen aufgenommen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 33.486 +0,50 Prozent Hang Seng 17.027 +0,20 Prozent CSI 300 3.496 +0,23 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 132,46 -0,20 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,4165 -0,35 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,278 +0,17 Prozent

Die Anleger am Devisenmarkt warten auf Daten zur Preisentwicklung, die im Lauf des Tages auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag werden die Inflationsdaten aus der Eurozone erwartet. Am Markt wird mit einem Rückgang der Teuerung im gemeinsamen Währungsraum gerechnet. Zuletzt hatte ein unerwartet deutlicher Rückgang der Inflation in Deutschland und Spanien darauf hingedeutet, dass sich die Teuerung auch in der Eurozone stärker als erwartet abschwächen könnte.

Am Nachmittag stehen zudem Daten zur Preisentwicklung in den USA auf dem Programm, die von der US-Notenbank Fed stark beachtet werden. In den vergangenen Tagen konnte der Euro von einer Dollar-Schwäche profitieren. Hintergrund ist die wachsende Spekulation auf eine Zinssenkung der Fed im kommenden Jahr, was die US-Währung unter Druck gesetzt hatte.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0967 -0,04 Prozent USD / JPY 147,08 -0,15 Prozent EUR / JPY 161,32 -0,19 Prozent

Ölpreise legen vor Treffen der Opec+ weiter zu

Mittlerweile sind die Ölpreise den dritten Tag in Folge gestiegen und konnten sich damit ein Stück weit von jüngsten Verlusten erholen. Am Ölmarkt richtete sich das Interesse der Anleger auf eine Videokonferenz des Ölverbunds Opec+, die ursprünglich am vergangenen Wochenende stattfinden sollte und wegen Differenzen über die künftige Förderpolitik auf diesen Donnerstag verschoben wurde.

Der Verbund hält sein Angebot schon seit einiger Zeit knapp, was allerdings vor allem auf Produktionskürzungen durch den Ölriesen Saudi-Arabien zurückgeht. Am Ölmarkt wird spekuliert, dass bestehende Förderkürzungen ins kommende Jahr ausgeweitet werden sollen. Wichtige Opec-Länder aus Afrika halten sich allerdings mit Kürzungen weitgehend zurück. Ob die Saudis diese Unwucht weiter hinnehmen, gilt zunehmend als fraglich./

Sorte Preis Veränderung Brent 83,13 USD +0,25 USD WTI 78,13 USD +0,27 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 60 (49) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 15 (14) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN NIMMT AUCH DEUTSCHE IN BANKEN-FAVORITEN AUF

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 10 (11) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT PINTEREST AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 41 (32) USD

- JEFFERIES HEBT SNAP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 16 (12) USD

- DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTET LATTICE SEMICONDUCTOR MIT 'BUY' - ZIEL 70 USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ELI LILLY AUF 680 (600) USD - 'BUY'

- BERENBERG STARTET BIG YELLOW MIT 'HOLD' - ZIEL 1186 PENCE

- BERENBERG STARTET CAPITAL & REGIONAL MIT 'BUY' - ZIEL 68 PENCE

- BERENBERG STARTET GRAINGER MIT 'BUY' - ZIEL 305 PENCE

- BERENBERG STARTET LIFE SCIENCE REIT MIT 'BUY' - ZIEL 79 PENCE

- BERENBERG STARTET SAFESTORE MIT 'HOLD' - ZIEL 808 PENCE

- BERENBERG STARTET SEGRO MIT 'HOLD' - ZIEL 863 PENCE

- BERENBERG STARTET UNITE GROUP MIT 'HOLD' - ZIEL 1052 PENCE

- BERENBERG STARTET WORKSPACE MIT 'BUY' - ZIEL 643 PENCE

- JEFFERIES HEBT COLOPLAST AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 925 (830) DKK

- JEFFERIES HEBT ELEKTA AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 85 (62) SEK

- JEFFERIES HEBT SONOVA AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 290 (200) CHF

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 17 (11,40) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT DEMANT AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 250 (210) DKK

- JEFFERIES SENKT OCI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 20 (33) EUR

- JEFFERIES SENKT STRAUMANN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 125 (148) CHF

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR YARA AUF 300 (330) NOK - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN ERGÄNZT BANKEN-FAVORITEN UM BBVA - NEBEN UBS, ING UND INTESA

- JPMORGAN HEBT NATWEST AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 280 (230) PENCE

- JPMORGAN HEBT STMICRO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 52 (46) EUR

- JPMORGAN HEBT UBS AUF 'ANALYST FOCUS LIST' UND 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN HEBT VAT GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 500 (350) CHF

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 650 (440) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 800 (690) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN NIMMT LEONARDO MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 20 EUR

- JPMORGAN SENKT 888 HOLDINGS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 97 (150) PENCE

- JPMORGAN SENKT ERICSSON AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 61 (85) SEK

- JPMORGAN SENKT NOKIA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 4 (5,30) EUR

- JPMORGAN SETZT STMICRO AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY STARTET B&M MIT 'EQUAL-WEIGHT'

- WDH/GOLDMAN SENKT H&M AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 175 (180) SEK

- WDH/RBC STARTET BLUEFIELD SOLAR INCOME MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 135 PENCE

- WDH/RBC STARTET FORESIGHT GROUP MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 110 PENCE

- WDH/RBC STARTET FORESIGHT SOLAR FUND MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 110 PENCE

- WDH/RBC STARTET RENEWABLES INFRASTRUCTURE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 140 PENCE

- WDH/RBC STARTET THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 140 PENCE

Termine Unternehmen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 CHE: ABB, Capital Markets Day

10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day

14:00 DEU: Jenoptik, Kapitalmarkttag

14:30 CHE: TX Group, Strategy Day, Zürich

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Siltronic, Capital Markets Day

DEU: NordLB, Q3-Zahlen

CHE: Tornos, außerordentliche Hauptversammlung zu Fusion mit Starrag

USA: Dell, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/23

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/23 (vorab)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q3/23

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/23

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/23

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/23

08:00 DNK: BIP Q3/23

08:00 TRK: BIP Q3/23

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 10/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 11/23

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 10/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/23 (vorab)

12:00 PRT: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/23

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/23

Sonstige Termine

09:00 DEU: Automotive-Gipfel unter dem Motto «Mobilitätswende. Märkte. Margendruck», Donaueschingen. Unter anderem mit dem Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft IfA, Stefan Reindl, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der ETO Gruppe Technologies, Michael Schwabe, und dem Leiter Infrastrukturprojekte Werk Zuffenhausen der Porsche AG, Bernd Würsching. Veranstalter sind die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und die der Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden.

09:00 DEU: Transatlantische Business Konferenz der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany), Frankfurt/M. Unter anderem mit Simone Menne, der Präsidentin AmCham Germany, der US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutman und Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen.

09:30 DEU: Erste Konferenz für planetare Gesundheit mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

12:00 DEU: Jahrestagung Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) mit Grußwort von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

14:30 EUR: EZB-Forum zur Bankenaufsicht u.a. mit einer Begrüßungsansprache von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und dem Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, Frankfurt

ARE: Beginn Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai

AUT: Öl-Verbund Opec+ bespricht Förderziele

BEL: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Brüssel

Redaktion onvista/dpa-AFX