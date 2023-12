iShares iBonds ETFs – Investieren à la Carte

Werbung

Jahrelang war der sogenannte Realzins, d.h. die Verzinsung von Anleihen abzüglich der Inflationsrate, tief negativ. Mit Anleihen war einfach nichts zu verdienen. Doch jetzt sieht das völlig anders aus: Der Bondmarkt, wie der Anleihemarkt auch genannt wird, bietet wieder Chancen. Und das in einer Größenordnung, wie man sie nur selten antrifft. Zwar wirken die reinen Zinsrenditen, die der folgende Chart für US-Staatsanleihen mit fünf Jahren Laufzeit und ihre Pendants aus den Niederlanden und Deutschland ausweist, auf den ersten Blick nicht hoch. Aber man sollte besser nicht voreilig abwinken, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Wer jetzt in Anleihen einsteigt, bekommt diese jetzt geltende Rendite ja jedes Jahr bis zum Ende der Laufzeit. Und da die Inflation auf dem Rückzug ist und in den kommenden Jahren sogar eine deflationäre Entwicklung möglich wäre, besteht eine gute Chance, dass der Realzins weiter steigt. Damit nicht genug:

Anleihen binden Ihr Kapital zu lange? Das muss nicht sein!

Der Aktienmarkt läuft dann gut, wenn das Wirtschaftswachstum stark ist und die Unternehmensgewinne markant zulegen. Aber das Szenario, das momentan für die kommenden Jahre wahrscheinlich ist, bietet genau das eben nicht. Daher könnten sich Anleger, die ihr Kapital nur in Aktien anlegen und den Bondmarkt ignorieren, in den nächsten Jahren wünschen, die Chancen der Anleihen nicht übersehen zu haben.

Aber wie stellt man es an, hier das Richtige zu tun? Der Anleihemarkt ist groß und keineswegs alle Anleihen, die zu haben sind, sind auch kluge Investitionen. Außerdem bindet man sein Geld normalerweise längere Zeit, braucht es dann vielleicht unerwartet doch und kommt nicht oder nur schlecht aus solchen Positionen wieder heraus. Diese Probleme lassen sich lösen. Und das nicht mit komplizierten Konstrukten, sondern mit dem „Investment à la Carte“, das Ihnen die iShares iBonds ETF-Familie ermöglicht: Sie wählen aus, die iBonds ETFs servieren.

Was genau sind iShares iBonds ETFs?

Dass wir hier im Plural sprechen, ist bereits ein Alleinstellungsmerkmal dieser neuartigen ETFs, denn es geht hier um eine ganze ETF-„Familie“, die es Ihnen ermöglicht, das Investment entsprechend Ihrer persönlichen Wünsche zu gestalten.

Die iShares iBonds ETFs haben, anders als konventionelle Anleihe-ETFs oder Anleihe-Fonds, eine feste Laufzeit. Und da es wichtig ist, in Sachen Laufzeit entsprechend der eigenen Präferenzen frei wählen zu können, bietet iShares seine iBonds mit verschiedenen Laufzeiten an, derzeit bis Ende 2025, 2026, 2027 oder 2028.

Für alle Laufzeiten können Sie wählen, ob Ihr iBonds ETF in Euro oder in US-Dollar laufende Anleihen enthalten soll. Darüber hinaus können Sie bei jeder Laufzeit wählen, ob sie die Zins-Ausschüttung der im ETF enthaltenen Anleihen ausbezahlt haben möchten oder lieber die thesaurierende Variante wählen, bei der die Zinszahlungen umgehend reinvestiert werden und so die Kapitalbasis stärken. Welche Vorteile bietet Ihnen das konkret?

Wenn Sie sich für die Dollar-Variante entscheiden, unterliegen Sie dem Währungsrisiko. Das ist Chance und Risiko zugleich: Ist der Dollar stark, fallen Ihre Gewinne in Euro schmaler aus. Anders sieht es aus, wenn der Dollar schwach ist.

Fälligkeit wie bei einer Anleihe … handelbar wie eine Aktie … diversifiziert wie ein Fonds!

Durch einen solchen ETF haben Sie mit einem Mausklick eine immens breite Palette an Anleihen im Depot und damit eine Streuung der Chancen und Risiken erreicht, die durch den Kauf einzelner Anleihen nicht möglich wäre.

Darüber hinaus sind Unternehmensanleihen, in welche die iBonds ETFs investieren, zwar grundsätzlich oft an der Börse handelbar, werden aber de facto selten bis gar nicht gehandelt, weil das Gros der Investoren solche Anleihen bei der Emission erwirbt und dann bis zum Laufzeitende hält. Die iBonds ETFs hingegen können Sie jederzeit und problemlos handeln wie eine Aktie. Das ist äußerst wichtig, denn man kann nie absolut sicher sein, dass man Kapital nicht vor dem eigentlich geplanten Investitionsziel benötigt.

Hinzu kommt, dass Sie durch das Angebot mehrerer Laufzeitenden auf den Punkt genau investieren können. Wenn Sie beispielsweise angespartes Kapital erst Anfang 2027 für eine Investition nutzen wollen, wählen Sie einfach einen der iBonds ETFs mit Laufzeitende Dezember 2026, die das investierte Kapital dann im Januar 2027 auszahlen.

Sie haben die Wahl: Die iShares iBonds Familie im Überblick

Die folgende Übersicht verschafft Ihnen auf einen Blick ein Bild von der Vielfalt des aktuellen Stands der iBonds-Familie. Ein Klick auf die rechts stehende Bezeichnung des jeweiligen ETF führt Sie direkt zum entsprechenden Produkt.

Strategisch investieren: Aus verschiedenen Laufzeiten und Varianten ein kleines Portfolio bilden!

Aber was tun, wenn man sich mit der Wahl der Laufzeit vertut, weil man unerwartet vor dem Ende der ETF-Laufzeit an sein Geld heran muss? Da liegt die Lösung in dem Begriff „ETF-Familie“!

Die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden iShares iBonds ETFs ermöglicht es Ihnen ja, auf einfache Weise Chancen und Risiken auf mehrere Schulter zu verteilen, d.h. Sie können sich noch breiter und damit sicherer aufstellen, indem Sie die vorgesehene Investmentsumme auf iBonds ETFs mit verschiedenen Laufzeiten und verschiedenen Basiswährungen aufteilen. Da alle ETFs der iBonds-Familie jederzeit handelbar sind, sind sie auf diese Weise breiter aufgestellt, halten sich zugleich aber alle Türen offen!

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.