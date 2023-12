Dem Dax fehlt am Mittwoch zunächst frischer Schwung auf seiner Rekordjagd. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Leitindex 16.790 Punkte und damit nur wenig Bewegung. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte 0,1 Prozent schwächer in den Handel gehen.

Seit vergangenem Dienstag hatte der Dax mit einer Ausnahme jeweils Rekordstände erreicht - am Vortag bei 16.837 Punkten. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit auf gut 15 Prozent ausgebaut.

Eine echte Korrektur hat bisher immer noch nicht stattgefunden, kleine Rückläufe werden sofort wieder hochgekauft. Im Fokus bleibe zunächst die runde Marke von 17.000 Punkten.

Heute Abend Fed-Zinsentscheid

Für Zurückhaltung sorgt am Mittwoch aber erst einmal die Leitzinsentscheidung in den USA am Abend. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr geldpolitisch erneut stillhalten. Marktbeobachter achten aber darauf, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist derzeit die größte Schubkraft hinter der aktuellen Jahresendrally. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Marktteilnehmer im kommenden Jahr Zinssenkungen, am morgigen Donnerstag wird bei der nächsten Zinssitzung aber noch nicht mit Änderungen der Leitzinsen gerechnet.

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) warnte mit Blick auf die zurzeit überkaufte Marktlage davor, dass die gute Laune an den Börsen zumindest temporär gestört werden könnte, sollten Fed und EZB eine Korrektur der ausgeprägten Zinssenkungsfantasie herbeiführen.

Gewinne an der Wall Street

Der Dow Jones ist am Dienstag knapp unter die Marke von 36.600 Punkten gestiegen und hat ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 markiert. Das Rekordhoch bei etwas über 36.950 Punkten ist nun greifbar nah. Der Nasdaq 100 schloss ebenfalls auf einem neuen Hoch seit fast zwei Jahren und befindet sich nur noch zweieinhalb Prozent unter seinem Ende November 2021 erreichten Höchststand.

Die Inflationsdaten für November indes fielen wie erwartet aus und dürften kaum Impulse gegeben haben. Der Markt scheine nach wie vor fest davon überzeugt zu sein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bereits im kommenden Frühjahr senken werde, kommentierte ein Aktienstratege die Stimmung.

Asiens Börsen durchwachsen

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.926 +0,25 Prozent Hang Seng 16.172 -1,23 Prozent CSI 300 3.369 -1,67 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 135,19 +0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,211 -0,90 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,193 -0,34 Prozent

Devisen: Euro vor Fed-Zinsentscheid stabil

Zur Wochenmitte steht an den Finanzmärkten die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend gibt die Zentralbank Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt. Fachleute rechnen überwiegend mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die Währungshüter ihren Kurs nicht ändern.

Seit Frühjahr 2022 sind die Zinsen in den USA wegen der hohen Inflation kräftig gestiegen. Da die Teuerung zuletzt aber spürbar gesunken ist und eine schwächere Konjunktur erwartet wird, gehen Analysten für 2024 von Zinssenkungen aus. Erste Signale hierfür könnte am Abend Notenbankchef Jerome Powell liefern. Neue Zinsprognosen der Fed stehen ebenfalls an.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0788 -0,08 Prozent USD / JPY 145,65 +0,10 EUR / JPY 157,13 +0,02 Prozent

Ölpreise geben weiter nach

Derzeit rangieren die Erdölpreise in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit knapp einem halben Jahr. Für Verunsicherung sorgen mehrere Entwicklungen. Auf der Angebotsseite kommt insbesondere aus den USA mehr Rohöl. Auch Russland hat seine Lieferungen nach Medienberichten zuletzt gesteigert. Dagegen wird eine schwächer Nachfrage erwartet, weil sich die Konjunktur in großen Verbrauchsregionen wie Europa abkühlt.

Irritation hat zuletzt der große Ölverbund Opec+ hervorgerufen. Vor knapp zwei Wochen haben die von Saudi-Arabien und Russland angeführten Förderländer zusätzliche Produktionskürzungen beschlossen. Am Markt wird jedoch an der Umsetzung gezweifelt. Zumal es vor der Einigung Streit über die Förderquoten einzelner Länder gab.

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,97 USD -0,27 USD WTI 68,38 USD -0,23 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 152 (141) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 13 (12) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 225 (200) EUR - 'HOLD'

- HSBC HEBT PORSCHE AG AUF 'BUY' - ZIEL 100 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 230 (195) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 58 (56) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 37 (47) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT ADIDAS, JD SPORTS UND PANDORA AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT RTL UND M6 AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- UBS HEBT BASF AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 55 (40) EUR

- BARCLAYS SENKT ADEVINTA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 115 (107) NOK

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 620 (640) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 40 (41) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 68 (69) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC SENKT ANGLO AMERICAN AUF 'HOLD' - ZIEL 1800 PENCE

- HSBC SENKT FERRARI AUF 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT WOLTERS KLUWER AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 145 (121) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 2050 (1950) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 13750 (13500) DKK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 3770 (3220) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 13,50 (13,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT LVMH AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 790 (835) EUR

- JPMORGAN SENKT WPP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 850 (1170) PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 430 (475) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR M6 AUF 15 (19) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 165 (170) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SWATCH AUF 275 (315) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TF1 AUF 12,30 (13,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT KERING UND FERRAGAMO AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT VIVENDI UND TF1 AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN STREICHT RICHEMONT VON 'ANALYST FOCUS LIST'

- ODDO BHF HEBT CGG AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 0,90 EUR

- RBC HEBT PARAGON GROUP AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 850 (700) PENCE

- UBS HEBT ARKEMA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 120 (95) EUR

- UBS SENKT AKZO NOBEL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 78 (85) EUR

- WDH/HSBC SENKT FERRARI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 340 (325) EUR

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/23

07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

10:00 NOR: Storebrand, Capital Markets Day

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

14:30 USA: Pfizer, Analysten- und Investorenkonferenz zur Finanzprognose für das Gesamtjahr 2024

18:30 DEU: Metro AG, Geschäftsbericht

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: BoJ Tankan Q4/23

08:00 DEU: Außenhandel 10/23 (Detailergebnisse)

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/23

08:00 GBR: BIP 10/23

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Winter

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: BIP Q3/23 (vorläufig)

20:00 USA: FOMC, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

