Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag gut behauptet eröffnet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,15 Prozent auf 16.675 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte gewann 0,51 Prozent auf 27.042 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach oben.

Thyssenkrupp Nucera legt nochmal deutlich zu

Zweistellig im Plus notiert heute Vormittag die Aktie von Thyssenkrupp Nucera. Damit ist der SDax-Titel klarer Gewinner im Dax-Universum. Bereits gestern hatte das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Eine Analyse dazu gibt es hier. Der Markt hatte darauf zunächst sehr positiv reagiert. Im Laufe des gestrigen Tages aber bröckelten die Gewinne ab, sodass die Aktie den Handel lediglich mit einem Plus von knapp vier Prozent beschließen konnte.

Die Deutsche Ban hat das Kursziel für die Aktie derweil von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Anlagenbauers zum bereinigten Ergebnis (Ebit) blieben etwas hinter seinen Erwartungen zurück, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte zudem seine Annahmen für den Auftragseingang zurück. Da das Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-Bill Ratio) über eins bleibe, gebe es aber keinen Grund, am angenommenen Wachstumspfad etwas zu ändern. Das sehen offenbar jetzt auch viele Marktteilnehmer so.

Immobilientitel auf Erholungskurs

Weitere Gewinner sind im frühen Dienstagshandel Immobilientitel. Sowohl die Aktie von Vonovia (gut anderthalb Prozent Plus) im Dax als auch die MDax-Titel Aroundtown (plus drei) und TAG (plus zweieinhalb) zählen zu den stärksten Titeln ihrer jeweiligen Indizes. Immobilienaktien profitieren besonders von den aktuell fallenden Zinsen, weil es das Geschäft auf zwei Seiten entlastet. Zum einen erleichtern niedrigere Zinsen die Refinanzierung bestehender Kredite. Zum anderen ist der Zins eine wichtige Variable für die Bewertung von Immobilien. Dabei gilt: Je niedriger der Zins, desto wertvoller sind zukünftige Erträge heute und desto höher ist also auch der Wert einer Immobilie.

Zu Zeiten steigender Zinsen wirkten diese Mechaniken nach unten. Jetzt ist der Sektor auf Erholungskurs. Auch an der Börse. Die Vonovia-Aktie notiert derzeit wieder rund 60 Prozent über ihrem Tief aus dem April. Konkurrent LEG konnte seit Juni, als der Kurs mit 46,17 Euro das Fünf-Jahres-Tief markierte, sogar gut 70 Prozent gewinnen. (mit Material von dpa-AFX)