Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb verleihen. Nach dem Handelsschluss hierzulande war der Dow Jones wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt. An diese Aufwärtsbewegung dürfte der Dax anschließen, wie eine Stunde vor dem Xetra-Start der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 16.666 Punkte signalisierte.

Die negative Überraschung am Vortag durch US-Inflationsdaten schüttelt der Dax damit ab. Auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wird am letzten Handelstag der Woche höher erwartet, und zwar mit 0,9 Prozent.

Die Anleger haben den US-Inflationsschock gut verdaut. Die US-Börsen haben sich bereits deutlich erholt. Europas Börsen werden das nachholen. Hinsichtlich der Erwartungen an fallende Zinsen in diesem Jahr hat sich nichts geändert.

Die nächsten Akzente könnten die Quartalsbilanzen großer US-Banken setzen. Bereits am frühen Nachmittag werden die Geschäftszahlen von JPMorgan, der Bank of America, der Citigroup und Wells Fargo erwartet. Laut dem Experten Altmann müssen die Quartalsberichte nun zeigen, ob die imposante Jahresendrally am Aktienmarkt auch von starken Gewinnen untermauert ist.

Wall Street kaum bewegt

Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Inflationszahlen per Saldo kaum von der Stelle bewegt. Der Handelstag war aber dennoch von Schwankungen geprägt.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzte seinen Höhenflug fort und schloss 1,5 Prozent im Plus.

Die beiden chinesischen Indizes büßten an Wert ein. Chinas Exporte haben im Dezember zwar zugelegt und könnten damit auch den lahmenden Welthandel stabilisieren. Nach einem wirtschaftlich schwierigen Jahr sieht sich die chinesische Wirtschaft aber auch 2024 mit Unsicherheiten konfrontiert. Zu den größten Herausforderungen zählen die schwelende Immobilienkrise, ein schwächelnder Konsum und geopolitische Spannungen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 35.577 +1,50 Prozent Hang Seng 16.261 -0,25 Prozent CSI 300 3.289 -0,19 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 135,69 -0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,192 +0,14 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,986 +0,18 Prozent

Devisen: Euro zum Wochenschluss kaum bewegt zum US-Dollar

Am Donnerstag hatte der Euro zwischenzeitliche Verluste nach der Veröffentlichung von Preisdaten aus den USA wettgemacht. Die Inflation dort war im Dezember überraschend stark angestiegen.

Im Handelsverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit dann insbesondere auf Erzeugerpreisdaten aus den USA. Sie beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Experten erwarten in diesem Jahr zwar Zinssenkungen. Über den Zeitpunkt und das Tempo aber gibt es aber noch große Unsicherheit. Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, dämpfte bereits Erwartungen für eine baldige geldpolitische Lockerung. "Meiner Meinung nach ist es im März wahrscheinlich zu früh für eine Zinssenkung", sagte sie dem Fernsehsender Bloomberg TV. Die Inflationszahlen für Dezember zeigten, dass man noch eine restriktive Politik benötige.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0977 +0,05 Prozent USD / JPY 145,18 -0,15 Prozent EUR / JPY 159,36 -0,10 Prozent

Ölpreise steigen weiter - Geopolitische Sorgen stützen

Die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten treibt die Ölpreise Beobachtern zufolge weiter an. In der Nacht zum Freitag haben die USA und Großbritannien mit der Unterstützung Verbündeter erfolgreich Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine „direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Huthi“ auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden mit. Er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Maßnahmen anzuordnen.

Die größte Gefahr für die Versorgung des Weltmarktes mit Rohöl besteht darin, dass der Iran direkt in den Konflikt hineingezogen wird. Dies könnte Förderströme in einer Region bedrohen, die ein Drittel des weltweiten Rohöls produziert. Das wiederum sorgt für einen Anstieg der Risikoprämie auf dem Ölmarkt, die zuletzt unter anderem wegen des verlangsamten Nachfragewachstums zurückgegangen war.

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,02 USD +1,61 USD WTI 73,59 USD +1,56 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 13 (12) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 4,20 (4,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 18,30 (18,40) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY SENKT BRENNTAG AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 86 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT LANXESS AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY SENKT LANXESS-KURSZIEL AUF 23,50 (29) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT WACKER CHEMIE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT)

- MORGAN STANLEY SENKT WACKER-CHEMIE-KURSZIEL AUF 133 (165) EUR

- WDH/RBC HEBT PENTAIR AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 79 (75) USD

- RBC SENKT SUMMIT MATERIALS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM)

- RBC SENKT VULCAN MATERIALS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM)

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 27 (26) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 180 (178) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 465 (475) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6000 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 85 (92) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT AUTOLIV AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1224 (1056) SEK

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1600 (1425) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN NIMMT ANGLO AMERICAN MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 1900 PENCE

- GOLDMAN NIMMT BHP GROUP MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 2500 PENCE

- GOLDMAN NIMMT GLENCORE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 530 PENCE

- GOLDMAN NIMMT RIO TINTO MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 7300 PENCE

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 33,30 (34,40) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT AGEAS AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 39 (45) EUR

- JPMORGAN SENKT NN GROUP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 44 (52) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 36 (39) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT CERES POWER AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERF.) - ZIEL 150 (600) PENCE

- RBC SENKT MCPHY ENERGY AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 4 (16) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR NEL AUF 14 (22) NOK - 'OUTPERFORM'

- WDH/RBC STARTET GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 90 PENCE

Termine Unternehmen

11:00 DEU: Volkswagen, Absatzzahlen Jahr 2023

11:55 USA: Unitedhealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

TWN: TSMC, Q4-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

USA: Blackrock, Q4-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Q4- und Jahreszahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 10/23

08:00 DEU: Insolvenzen 10/23 und Schnellindikator 12/23

08:00 GBR: Bau- und Industrieproduktion 11/23

08:00 GBR: BIP 11/23

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 11/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 11/23

08:45 FRA: Konsumausgaben 11/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 12/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/23

CHN: Handelsbilanz 12/23

Redaktion onvista/dpa-AFX