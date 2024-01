Am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag die wichtigsten Indizes an ihren jüngsten Stabilisierungskurs anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte rund eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,23 Prozent auf 16.605 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wurde am Morgen rund 0,3 Prozent höher erwartet.

Nach der Börsenrally zum Jahresende 2023 hatten zuletzt die schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen die Kurse wieder ausgebremst. Einen ersten Stabilisierungsversuch hatte der deutsche Leitindex dann am Donnerstag nach drei Verlusttagen in Folge unternommen. Auf Wochensicht deutet sich für das Börsenbarometer noch ein Minus an. Am Mittwoch war der Dax auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen.

Unterstützung kommt vor dem Wochenende von freundlichen US-Börsen, die am Vortag im späten Handel merklich zugelegt hatten - mit einem Rekordhoch im technologielastigen Nasdaq 100.

Im Tagesverlauf sollten Anleger zum ersten kleineren Verfallstermin von Optionen dieses Jahres noch die Marke von 16.500 Punkten im Dax im Auge behalten, merkte Börsenbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwaltern QC Partners an. „Hier werden auf der Call- und der Put-Seite größere Bestände fällig.“

Wall Street:Nasdaq 100 mit neuem Rekordhoch

Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag von den jüngsten Verlusten erholt. Börsianer verwiesen auf Käufe von Schnäppchenjägern, die sich nach dem jüngsten Rückschlag auf niedrigerem Niveau eindecken wollten. Die Tech-Titel an der Nasdaq profitierten zudem teilweise von einer unerwartet guten Geschäftsentwicklung des weltgrößten Halbleiterkonzerns TSMC aus Taiwan. Der Nasdaq 100 erklomm mit 16.996 Punkten ein neues Rekordhoch.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten stützte den Nikkei 225, der im Plus den Handelstag beendete.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 35.963 +1,40 Prozent Hang Seng 15.259 -0,86 Prozent CSI 300 3.269 -0,15 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,75 -0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,3155 +0,28 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,162 +0,41 Prozent

Devisen: Eurokurs kaum verändert unter 1,09 US-Dollar

Nach Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte stabilisierte sich der Eurokurs und hielt sich seit Mittwoch in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Zuvor hatten robuste US-Konjunkturdaten die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh und den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte.

Im Tagesverlauf wird am Markt mit eher wenig Bewegung gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Nachmittag könnten Daten zur Konsumlaune in den USA und zur Lage auf dem amerikanischen Immobilienmarkt für Impulse sorgen.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0879 +0,10 Prozent USD / JPY 148,73 +0,37 Prozent EUR / JPY 161,81 +0,46 Prozent

Ölpreise stabilisieren sich nach jüngsten Kursschwankungen

Im Wochenverlauf zeigten sich mehrfach Kursschwankungen am Ölmarkt. US-Militärschläge gegen die Huthi-Rebellen im Jemen belegten die hohe Eskalationsgefahr im ölreichen Nahen und Mittleren Osten und sorgten zeitweise für steigende Ölpreise. Zuvor hatten die Rebellen abermals ein Schiff im Roten Meer angegriffen und damit wichtige Handelsrouten bedroht.

Ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen hingegen keinen Auftrieb verleihen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, waren die Bestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,5 Millionen auf 429,9 Millionen Barrel gefallen. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 0,3 Millionen Barrel gerechnet.

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,02 USD -0,08 USD WTI 74,16 USD +0,08 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 13 (12) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 441 (439) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT BASLER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14 (11) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 59,00 (58,50) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 34 (36) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEW WORK AUF 64 (95) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BIRKENSTOCK AUF 50,70 (48,50) USD - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 207 (208) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR 1&1 AUF 21,00 (20,00) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 198 (205) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR CROWDSTRIKE AUF 317 (245) USD - 'KAUFEN'

- JEFFERIES SENKT HERTZ GLOBAL HOLDING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 8 (12) USD

- BARCLAYS HEBT LEROY SEAFOOD AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 55 (50) NOK

- BARCLAYS HEBT MOWI AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 250 (222) NOK

- BARCLAYS HEBT SALMAR AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 600 (480) NOK

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TSMC AUF 125 (110) TWD - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 18,00 (17,50) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ERICSSON AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 55 (65) SEK

- BARCLAYS SENKT NOKIA AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 3,00 (4,60) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 29 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 36,00 (37,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 28 (29) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- JEFFERIES HEBT KINGSPAN AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 72,50 (54,50) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 12150 (2200) PENCE - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 149 (136) CHF - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: SFS, Umsatz 2023

07:00 CHE: BB Biotech, Portfolio per Ende 2023

08:00 GBR: Burberry, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Deliveroo, Q1-Umsatz

12:30 USA: Fifth Third Bancorp, Q4-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen

SWE: Investor, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/23

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 11/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023

10:00 POL: Erzeugerpreise 12/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/23

Redaktion onvista/dpa-AFX