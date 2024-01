Nach dem erfreulichen Wochenauftakt zeichnet sich für den Dax am Dienstag zunächst ein stabiler Start ohne große Bewegung ab. Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,16 Prozent auf 16.710 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wurde am Morgen ebenfalls leicht im Plus erwartet.

MDax und SDax werden neu besetzt

Ein Thema sind ansonsten noch Neubesetzungen in der Dax-Indexfamilie, die aber den Erwartungen entsprachen. Wegen der nahenden Komplettübernahme von Telefonica Deutschland durch die spanische Mutter wird die Aktie aus dem MDax genommen. Dort nimmt der Industrierecycler Befesa den Platz ein, auf dessen Platz im SDax rückt der Büromöbelhändler Takkt nach.

Gute Vorgaben von der Wall Street

Anleger richten sich einmal mehr nach den US-Vorgaben, denn am Vorabend war es auch an der Wall Street trotz fortgesetztem Rekordlaufs nicht mehr so deutlich nach oben gegangen wie zuletzt. Mit einem soliden Start würde sich der Dax nun knapp über der 21-Tage-Linie halten, um die er zuletzt gependelt war. „Grünes Licht zu geben wäre aber verfrüht“, hieß es am Morgen von der Landesbank Helaba mit Blick auf diesen Chart-Indikator für den kurzfristigen Trend. Andere charttechnische Signale wiesen noch auf Abwärtsgefahren hin.

In den USA warten Anleger auf Zahlenvorlagen großer Technologiekonzerne in dieser Woche. Die Börsen in New York hätten ihren etwas holprigen Jahresstart inzwischen hinter sich gelassen, hieß es von der Commerzbank. Die Marktteilnehmer seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Dem konnte der von Technologie nur wenig geprägte Dax mit seinen jüngsten Kursgewinnen nur reduziert folgen. Vom Rekordniveau bei 17.003 Punkten ist er noch etwa 300 Punkte entfernt.

Einzelwerte im Überblick

Die Aktien der Lufthansa könnten einen Blick wert sein, hieß es am Morgen von Händlerseite. Denn der US-Partner United Airlines hatte am Vorabend nach Börsenschluss einen besser als erwarteten Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2024 abgegeben und damit seine Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel angetrieben.

Auch Umstufungen durch Analysten sind einen Blick wert. Morgan Stanley wird für den Kochboxenlieferanten Hellofresh optimistisch, was die - auch 2024 bislang sehr schlecht gelaufene Aktie - vorbörslich mit mehr als fünf Prozent Kursplus stützte.

Und im Falle von Nordex gibt es eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Hier zog der Kurs vorbörslich um 4,2 Prozent an. Am Vortag hatten die Papiere noch unter einer negativen Studie des Bankhauses Metzler gelitten.

Der Kurs des Solar- und Windparkbetreibers Encavis sank im Tradegate-Handel um 4,7 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung des Analysehauses Stifel. Schwächer zeigte sich außerdem Carl Zeiss Meditec, weil Bernstein die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens mit dem negativen Votum Underperform in die Bewertung aufnahm.

Fabulous Wall Street: Alle drei Indizes mit Rekordhoch

Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes ihre Rekordjagd mit angezogener Handbremse fortgesetzt. Sowohl der Dow Jones als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 hatten am Montag erneut Höchststände erklommen, legten am Ende aber nur noch mäßig zu. Die Kursrally im Technologie-Sektor stützte abermals.

Gewinne in China

Spekulationen über staatliche Unterstützung für die schon länger sehr schwachen chinesischen Börsen haben diesen am Dienstag etwas Rückenwind verliehen. Die Behörden wollten umgerechnet rund 278 Milliarden US-Dollar mobilisieren als Teil eines Stabilisierungsfonds für den Aktienmarkt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.517 -0,08 Prozent Hang Seng 15.405 +2,97 Prozent CSI 300 3.231 +0,40 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,44 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,2595 -1,97 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,090 -0,17 Prozent

Devisen: Euro notiert weiter bei 1,09 US-Dollar - Yen nach Zinsentscheid stabil

Ebenfalls stabil notierte am Morgen der japanische Yen. Die Notenbank des Landes hielt nach ihrer Zinssitzung an ihrer im internationalen Vergleich lockeren Geldpolitik fest. Sie gab sich jedoch etwas zuversichtlicher, ihr Inflationsziel von zwei Prozent bald zu erreichen. Fachleute und Anleger spekulieren derzeit auf eine erste Zinsanhebung im Laufe des ersten Halbjahrs.

In Europa und den USA bleibt der Kalender an Wirtschaftsdaten relativ leer. Von Belang dürften allenfalls Zahlen zur Verbraucherstimmung im Euroraum sein, die am Nachmittag anstehen. Geldpolitische Äußerungen aus der EZB sind ebenso wenig zu erwarten wie aus der US-Zentralbank Fed, weil die vor Zinssitzungen übliche Schweigephase begonnen hat.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0902 +0,17 Prozent USD / JPY 148,12 +0,05 Prozent EUR / JPY 161,49 +0,22 Prozent

Auftrieb erhielten die Erdölpreise durch geopolitische Risiken. Am Rohölmarkt rückte der Gaza-Krieg wieder stärker in den Fokus. Die USA und Großbritannien haben mit Verbündeten erneut Stellungen der Huthi-Milizen im Jemen angegriffen. Die Militärschläge sind eine Reaktion auf zahlreiche Angriffe der Huthi auf Frachtschiffe im Roten Meer. Der Seeweg ist enorm wichtig für den internationalen Waren- und Öltransport.

Auch der russisch-ukrainische Krieg rückte am Markt wieder stärker in den Mittelpunkt. Zuletzt hatte ein Drohnenangriff der Ukraine auf einen Ostseehafen Russlands für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Hafen ist wichtig für den Export russischer Energieträger.

Sorte Kurs Veränderung Brent 80,23 USD +0,18 USD WTI 74,93 USD +0,17 USD

