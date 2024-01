DaxUnter dem Einfluss von Quartalsbilanzen großer Technologiekonzerne dürfte der Dax zur Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang einlegen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,64 Prozent auf 16.734 Punkte. Der Dax würde sich damit im Hauptgeschäft wieder seinem Vortagshoch und der Widerstandsmarke von 16.750 Punkten nähern. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wurde am Morgen noch etwas klarer im Plus erwartet.

Als Treiber der guten Stimmung gilt die Berichtssaison mit guten Nachrichten vor allem aus dem Technologiesektor. Diese kommen zum einen aus den USA, wo am Vorabend nach dem Börsenschluss der Streamingkonzern Netflix mit seinen Quartalszahlen die Anleger überzeugen konnte. Netflix habe mit Blick auf die weiteren Quartalsbilanzen von Tech-Konzernen eine positive Note gesetzt, schrieb Analystin Sophie Lund-Yates von der Investment-Plattform Hargreaves Lansdown.

Hierzulande kommt eine positive Note vor allem von SAP, wie der vorbörsliche Anstieg bei dem Softwarehersteller um 2,6 Prozent zeigt. Dieser hat im Schlussquartal im Tagesgeschäft mehr verdient als gedacht, einen starken Ausblick abgegeben und außerdem verkündet, dass er in einem Großumbau die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) pushen will. Zum Wochenauftakt hatten die SAP-Aktien mit etwas über 150 Euro ein Rekordhoch erreicht. Es zeichnet sich ab, dass dieses am Mittwoch überboten wird.

Wall Street uneinheitlich

Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen großer Konzerne hat die Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum vom Fleck.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Die zuletzt sehr schwachen China-Börsen hatten bereits am Vortag von Spekulationen hinsichtlich staatlicher Unterstützung profitiert.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.226 -0,80 Prozent Hang Seng 15.675 +2,09 Prozent CSI 300 3.276 +1,38 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,94 +0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,3395 +2,21 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,111 -0,80 Prozent

Devisen: Euro erholt sich zum US-Dollar - Japanischer Yen legt zu

Zur Wochenmitte stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Plan, die auch für die Geldpolitik der EZB relevant sein dürften. S&P Global veröffentlicht seine regelmäßige Umfrage in Unternehmen zur Wirtschaftslage. Aufgrund der rückläufigen Inflation und der schwächelnden Konjunktur werden von der EZB im Jahresverlauf deutliche Zinssenkungen erwartet.

Kursgewinne verbuchte am Morgen der japanische Yen. Zwar hatte die Notenbank des Landes ihre Geldpolitik am Dienstag nicht verändert. Einige Bemerkungen der Währungshüter wurden an den Märkten aber als Hinweis auf eine sich abzeichnende geldpolitische Wende interpretiert. Seit Längerem ist die Ausrichtung der Bank of Japan im internationalen Vergleich sehr locker.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0864 +0,13 Prozent USD / JPY 147,87 -0,33 Prozent EUR / JPY 160,64 -0,20 Prozent

Ölpreise legen leicht zu

Die Erdölpreise bewegen sich seit Jahresbeginn in einer eher engen Spanne und tun sich etwas schwer mit der Richtungssuche. Für tendenziellen Auftrieb sorgen der Gaza-Krieg und die Gefahr einer weiteren Eskalation im ölreichen Nahen Osten. Die Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Tanker im Roten Meer machen längere Schiffswege erforderlich und führen zu höheren Transportkosten auch im Ölsektor.

Dem stehen eine konjunkturell bedingt verhaltene Nachfrage und ein wachsendes Angebot aus Ländern gegenüber, die nicht dem Ölkartell Opec angehören. Das höhere Angebot aus Nicht-Opec-Staaten wie den USA oder Kanada stellt auch ein Gegengewicht zu den Produktionsbegrenzungen dar, mit denen die Opec die Rohölpreise stützen will.

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,63 USD +0,08 USD WTI 74,46 USD +0,09 USD

Umstufungen von Aktien

- UBS SENKT SILTRONIC AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 78 EUR

- WDH/DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT FLATEXDEGIRO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13 (9) EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 170 (150) EUR - 'BUY'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 146 (140) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR VERIZON AUF 34 (31) USD - 'VERKAUFEN'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A AUF 170 (165) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 570 (560) USD - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 40 (37,30) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET MEDACTA MIT 'BUY' - ZIEL 150 CHF

- HSBC SENKT STELLANTIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 22 (24) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 130 (125) CHF - 'SECTOR PERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 10,10 (10,40) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 5,20 (5,50) EUR - 'BUY'

- WDH/HSBC SENKT KUEHNE + NAGEL AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 235 (250) CHF

Termine Unternehmen

06:30 CHE: Rieter, Umsatz/Bestellungseingang 2023 (Call 9.00 Uhr)

07:00 DEU: SAP, Analystenkonferenz zu Q4-Zahlen, (10.00 Pk)

07:00 CHE: Barry Callebaut, Umsatz Q1

07:00 CHE: Mikron, Umsatz 2023

07:00 NLD: ASML, Q4-Zahlen

07:30 AUS: Andritz, Capital Markets Day

07:30 FRA: Alstom, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Trading Update

12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

14:00 ESP: Telefonica, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen

22:08 USA: Tesla, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

AUT: Andritz, Capital Markets Day

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: ResMed, Q2-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (vorläufig)

08:00 CHN:/DEU: Deutsche Außenhandelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/23

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

Redaktion onvista/dpa-AFX