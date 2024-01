Mit einem Rekordhoch für den tags zuvor starken Dax dürfte es am Donnerstag erst einmal nichts werden. Am Tag der Zinsentscheidung der EZB warten die Anleger zunächst ab oder nehmen vereinzelt Gewinne mit, wie der etwas schwächer erwartete Dax zeigt. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,15 Prozent auf 16.863 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Morgen etwas schwächer erwartet.

Nach dem Ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag wird die Leitzinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag zum Höhepunkt. An der geldpolitischen Ausrichtung dürfte sich nichts verändern. Die meisten Bankvolkswirte rechnen mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die EZB an ihrer Ausrichtung festhält. Im Fokus stehen daher vor allem Aussagen zum Ausblick.

„Die Zinssenkungserwartungen sind beiderseits des Atlantiks ausgeprägt und somit besteht latent das Risiko einer Enttäuschung, sollten klare Bekenntnisse der EZB und der Fed für einen umfänglichen Zinssenkungszyklus ausbleiben“, warnten am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. „Die Botschaft der EZB seit der Ratssitzung im Dezember lautet: Keine Reduzierung im ersten Quartal, Tür offen im zweiten Quartal“, heißt es in einem geldpolitischen Ausblick der Deutschen Bank.

Die hohen Erwartungen an rasche und mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr waren Ende 2023 der Grund für eine Börsen-Rally, die im Januar ins Stocken geriet, nachdem Zweifel in puncto schneller Zinssenkungen aufgekommen waren. Getrieben vom Tech-Sektor stellten die US-Börsen zuletzt zwar Rekorde auf, der Dax behält diesen mit 17.003 Punkten zumindest in Sichtweite. Am Vortag hatten zu dieser Bestmarke nur rund 82 Punkte gefehlt.

Wall Street: Tech-Werte gefragt, Microsoft überspringt Drei-Billionen-Marke

Die US-Technologiebörse Nasdaq hat am Mittwoch ihre tags zuvor unterbrochene Rekordjagd wieder aufgenommen. Auch dank starker Quartalszahlen von Netflix kratzte der Nasdaq 100 0,55 Prozent höher.

Der Dow Jones ging mit einem Minus aus dem Handel, obwohl die Marktkapitalisierung von Microsoft die magische Marke von drei Billionen Dollar übersprang. Microsoft hat eine Gewichtung im Index von 6,5 Prozent.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben auch am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Die zuletzt sehr schwachen China-Börsen hatten bereits an den Vortagen erst von der Spekulation hinsichtlich staatlicher Unterstützung profitiert. Am Mittwoch dann kündigte die chinesische Notenbank eine Lockerung der Geldpolitik zur Unterstützung der Wirtschaft an. Konkret wird der Mindestreservesatz, den Banken bei der Zentralbank vorhalten müssen, um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Der Schritt setzt Geld frei, die die Banken wiederum an die Wirtschaft als Kredite ausleihen können.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.236 +0,03 Prozent Hang Seng 16.205 +1,92 Prozent CSI 300 3.342 +2,01 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,77 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,3480 +0,56 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,1630 -0,46 Prozent

Devisen: Euro gibt leicht nach - EZB, Ifo-Index und US-BIP im Fokus

Im Tagesverlauf stehen mehrere wichtige Ereignisse auf dem Programm. Am Vormittag veröffentlicht zunächst das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Es wird mit einer geringfügigen Stimmungsaufhellung gerechnet.

Am Nachmittag gibt die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt. Zwar werden keine entscheidenden Änderungen in der Geldpolitik erwartet. Allerdings warten Analysten und Anleger auf Hinweise, wann die Währungshüter mit Zinssenkungen beginnen könnten. Hintergrund ist die rückläufige Inflation, die der EZB Spielraum für Lockerungen bietet.

Ebenfalls am Nachmittag werden erste Wachstumsdaten für das Schlussquartal aus den USA erwartet. Die Zahlen sind relevant für die geldpolitische Ausrichtung der Zentralbank Federal Reserve. Auch hier stellt sich die Frage, wann die Notenbank ihre straffe Geldpolitik zu lockern beginnt.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0876 -0,03 Prozent USD / JPY 147,87 +0,18 Prozent EUR / JPY 160,83 +0,14 Prozent

Ölpreise legen weiter zu

Die Erdölpreise bewegen sich aktuell in der Nähe ihrer einmonatigen Höchststände. Auslöser der jüngsten Gewinne waren neue Lagerdaten aus den USA. Nach Daten des Energieministeriums vom Mittwoch sind die nationalen Vorräte in der vergangenen Woche kräftig gefallen. Rückläufige Bestände können auf eine stärkere Nachfrage oder ein knapperes Angebot hinweisen und so für Preisauftrieb sorgen.

Für bessere Stimmung sorgte zuletzt auch, dass China zusätzliche Schritte zur Stützung seiner Wirtschaft unternimmt. Am Mittwoch hatte die Notenbank angekündigt, ihre Geldpolitik demnächst ein Stück weit zu lockern. Beobachter halten weitere Regierungsmaßnahmen für wahrscheinlich. China ist einer der größten Ölverbraucher der Welt.

Sorte Kurs Veränderung Brent 80,42 USD +0,38 USD WTI 75,49 USD +0,40 USD

