Coinbase Aktie steigt um über acht Prozent – Bitcoin-Rallye beflügelt

Die Coinbase Aktie kann im Windschatten der jüngsten Bitcoin-Rallye sonderbar profitieren. Laut IG-Indikation kostet ein Anteilsschein am Mittwochnachmittag rund 151,65 Dollar und damit über acht Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Auf Monatssicht hat der Bitcoin (USD) bereits um über 23 Prozent zulegen können. Am heutigen Mittwoch konnte zudem die Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar erreicht werden.

Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs macht sich zusehends bemerkbar

Rund einen Monat nach Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA scheint sich die Wirkung weiterhin sukzessive zu entfalten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten können Krypto-Anlagen und die damit im Zusammenhang stehenden kryptospezifischen Aktien wie die Coinbase-Papiere sonderbar profitieren.

Vor allem die Abflüsse des Grayscale-ETFs scheinen sich zu verlangsamen, was die Aufwärtsdynamik in diesem Kontext forciert. Nach Zulassung der ETFs am 10. Januar wurde der Bitcoin-Trust aus dem Hause Grayscale in einen entsprechenden ETF umgewandelt. Neben klassischen Gewinnmitnahmen dürften Anleger zudem in preisgünstigere ETFs flüchten und ihr Kapital entsprechend verschieben. Begründet werden konnte somit insbesondere der Kurseinbruch wenige Tage nach Zulassung der ETFs. Anleger agierten nach dem Börsenmotto: „Buy the rumor, sell the news“.