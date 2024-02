Nach einem verhaltenen Wochenauftakt dürfte der Dax auch am Dienstag etwas nachgeben. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,23 Prozent auf 17.053 Punkte. Er würde sich damit der Marke von 17.000 Punkten nähern, diese dürfte ihm aber zunächst Unterstützung geben. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, wird am Dienstag mit ähnlichem Abschlag erwartet wie der Dax.

Für eine erneute Annäherung an die Rekordmarke im Dax, die er am Freitag mit fast 17.200 Punkten erreicht hatte, fehlt derzeit der Schwung. „Anleger warten auf neue Impulse“, hieß es von den Experten der Commerzbank. Diese Impulse kommen auch nicht aus New York, wo der Handel an den Börsen am Vortag feiertagsbedingt ruhte. Die Commerzbank-Fachleute setzen als Wegweiser vor allem auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung, das die US-Notenbank Fed am Mittwoch veröffentlicht.

Keine eindeutigen Vorgaben kommen aus Asien. Dort stand die Nachricht im Fokus, dass China angesichts der schwachen Konjunktur und anhaltender Probleme am Immobilienmarkt an der geldpolitischen Stellschraube gedreht hat. Die chinesische Zentralbank senkte den fünfjährigen Leitzins stärker als von Analysten erwartet.

Bayer streicht Dividende zusammen

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer streicht die Dividende zusammen. Den Anlegern passte das nicht, die Aktien büßten vorbörslich auf Tradegate mehr als zwei Prozent ein im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Einschnitte stünden im Zusammenhang mit dem Schuldenstand, den hohen Zinsen und einer angespannten Situation beim freien Finanzmittelfluss. Über den Schritt hatte Bayer am Vortag kurz vor Xetra-Schluss informiert.

Für 2023 sollen 0,11 Euro gezahlt werden, was auch der Hauptversammlung im April vorgeschlagen werden soll. Die Einschnitte stünden im Zusammenhang mit dem Schuldenstand, den hohen Zinsen und einer angespannten Situation beim freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow). Überraschend kommt der Schritt nicht.

„Unsere Schulden zu senken und unsere Flexibilität zu steigern, gehört zu unseren Top-Prioritäten“, sagte der Bayer-Vorstandsvorsitzende Bill Anderson laut Mitteilung. Dabei helfen solle die neue Ausschüttungspolitik, in die auch Anregungen von Investoren eingeflossen seien.

Gestern kein Handel an der Wall Street

Am US-Aktienmarkt hat am Montag kein Handel stattgefunden. Grund war der Feiertag „Presidents' Day“.

Schlusskurs Wall Street vom Freitagabend

Asiens Börsen leicht schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas nachgegeben. Aus den USA fehlten wegen eines Feiertages die Impulse. Chinas Notenbank hat einen Schlüssel-Zins im Kampf gegen die Immobilienkrise überraschend deutlich gesenkt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 Hang Seng CSI 300

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,84 +0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,4075 -0,15 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,308 +0,21 Prozent

Devisen: Euro gibt leicht nach - China senkt Kreditzinsen

Impulse durch Konjunkturdaten dürfte es im Tagesverlauf kaum geben. In der Eurozone werden lediglich Zahlen vom Außenhandel erwartet, in den USA steht ein wirtschaftlicher Frühindikator auf dem Programm. Aus den großen Notenbanken meldet sich der britische Zentralbankchef Andrew Bailey zu Wort.

In China haben die Banken ihre mittelfristigen Kreditzinsen gesenkt. Die fünfjährige Loan Prime Rate, ein für die Immobilienwirtschaft wichtiger Durchschnittszins, sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,95 Prozent. Der einjährige Kreditzins liegt dagegen stabil auf 3,45 Prozent. Die niedrigeren Zinsen sollen helfen, den angeschlagenen Häusermarkt und die schwächelnde Gesamtwirtschaft zu unterstützen.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0771 -0,08 Prozent USD / JPY 150,37 +0,15 Prozent EUR / JPY 161,97 +0,08 Prozent

Ölpreise tendieren uneinheitlich

Der Handel am Rohölmarkt verlief zuletzt in ruhigen Bahnen ohne entscheidende Impulse. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und Roten Meer machen sich am Markt in erhöhten Risikoaufschlägen bemerkbar und unterstützen die Erdölpreise. Die vielerorts schwächelnde Konjunktur, insbesondere in China, stellt dagegen eine Belastung dar.

In China haben die Banken unterdessen ihre mittelfristigen Kreditzinsen gesenkt und damit der Wirtschaft unter die Arme gegriffen. Die fünfjährige Loan Prime Rate, ein für die Immobilienwirtschaft wichtiger Durchschnittszins, sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,95 Prozent. Die niedrigeren Zinsen sollen helfen, den angeschlagenen Häusermarkt und die schwächelnde Gesamtwirtschaft zu stützen. China ist einer der größten Ölverbraucher der Welt.

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,54 USD -0,02 USD WTI 79,49 USD +0,30 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'OVERWEIGHT' ('UW') - ZIEL 106 (70) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COMPUGROUP AUF 46 (49) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 146 (139) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 165 (170) EUR - 'BUY'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 194 (183) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 12000 (12500) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 265 (290) CHF - 'HOLD'

- BERENBERG STARTET TECHNIP ENERGIES MIT 'BUY' - ZIEL 26 EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 50 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT HEINEKEN AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 75 (85) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12,00 (12,20) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 26 (24) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

00:30 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Pk)

07:00 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:15 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

02:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/24

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 12/23

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Dezember und Jahr 2023

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 1/23

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 1/24

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/23

10:00 POL: Industrieproduktion 1/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 1/24

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 2/24

11:00 EUR: Bauproduktion 12/23

16:00 USA: Frühindikator 1/24

Redaktion onvista/dap-AFX