Seit bereits drei Handelstagen nun schon tritt der Dax weitgehend auf der Stelle. Und das dürfte sich auch an diesem Donnerstag vor der Leitzinsentscheidung in der Eurozone weder für den deutschen Leitindex noch den der Eurozone, den EuroStoxx 50, ändern.

Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein kleines Minus von 0,2 Prozent auf 17.677 Punkte. Seit dem jüngsten Rekordhoch am vergangenen Freitag bei etwas über 17.800 Punkten ist die Gewinnserie nach einem sieben Handelstage währenden Rekordlauf gerissen.

„Es ist wieder EZB-Tag“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins anfassen werde, gelte zwar als ausgeschlossen, dennoch sei die Sitzung wichtig für die Kapitalmärkte. Besondere Beachtung dürften die aktualisierten Prognosen für Wachstum und Inflation in der Eurozone finden, denn daraus könne abgeleitet werden, ob die aktuell eingepreiste erste Zinssenkung im Juni eine realistische Option für die EZB sei. Gleichfalls bedeutend sei die Wortwahl von EZB-Präsidentin Christine Lagarde während der Pressekonferenz.

Damit dürfte die EZB den Leitzins wohl zum vierten Mal in Folge unverändert beibehalten, nachdem sie ihn bis September vergangenen Jahres wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das aktuelle Niveau angehoben hatte. Seither hält die EZB still, während die große Frage zugleich lautet, wann die Zinsen wieder sinken werden.

In den USA hatte erst am Vortag Fed-Chef Jerome Powell bekräftigt, dass man es mit Zinssenkungen nicht eilig habe. Erst müsse mehr Zutrauen herrschen, dass die Inflation weiter und dauerhaft zurückgehe. Dem US-Aktienmarkt hatte dies gereicht, um den Handelstag am Mittwoch mit moderaten Gewinnen abzuschließen.

Gewinne an der Wall Street

Nach zwei Verlusttagen haben sich zur Wochenmitte vor allem die Technologiewerte in den USA etwas erholt.

Überwiegend Verluste in Asien

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.598 -1,23 Prozent Hang Seng 16.209 -1,39 Prozent CSI 300 3.531 -0,54 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,43 -0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,328 -0,09 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,115 +0,22 Prozent

Devisen: Euro notiert vor EZB-Entscheid bei 1,09 US-Dollar - Yen legt zu

Am Donnerstag steht die Geldpolitik im Mittelpunkt des Geschehens. In den USA setzt Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem Kongress fort. In Europa entscheidet die EZB über ihren Kurs. Sie dürfte ihren Leitzins weiter auf hohem Niveau halten und sich mit Fragen zur mittelfristigen Ausrichtung konfrontiert sehen. Wie in den USA stellt sich die Frage, wann die Währungshüter angesichts rückläufiger Inflationsraten mit Zinssenkungen beginnen.

Der japanische Yen legt unterdessen weiter zu. Auslöser waren Gehaltsdaten für Januar, die einen zunehmenden Lohnauftrieb belegen. Zudem gab sich ein weiteres Mitglied der Notenbank zuversichtlich, dass das Inflationsziel von zwei Prozent bald nachhaltig erreicht werden könnte. Damit verdichten sich die Hinweise, dass sich die Bank of Japan bald ein Stück weit von ihrer extrem lockeren Geldpolitik verabschieden könnte.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0901 +0,02 Prozent USD / JPY 148,57 -0,52 Prozent EUR / JPY 161,96 -0,51 Prozent

Ölpreise treten auf der Stelle

Am Mittwoch hatten die Preise zunächst kräftig zugelegt, die Aufschläge konnten aber nicht gehalten werden. Seit Jahresbeginn hat sich Erdöl moderat verteuert. Der Gaza-Krieg und das knappe Angebot des Förderverbunds Opec+ sorgen für Preisauftrieb. Hinzu kommt der zuletzt abwertende US-Dollar, der die Nachfrage aus anderen Währungsräumen wechselkursbedingt anschiebt. Die schwächelnde Konjunktur in China und Europa stellt jedoch ein Gegengewicht dar.

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,84 USD -0,12 USD WTI 79,03 USD -0,10 USD

Umstufungen von Aktien

- UBS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 120 (113) EUR - 'BUY'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR PUMA AUF 58 (61) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 38 (28) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 47 (51) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/EVERCORE ISI SENKT ZIEL FÜR FOOT LOCKER AUF 28 (31) USD - 'IN-LINE'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FOOT LOCKER AUF 23 (26) USD - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR CROWDSTRIKE AUF 405 (255) USD - 'OUTPERFORM'

- STIFEL HEBT MICRON TECHNOLOGY AUF 'BUY' - ZIEL 120 USD

- JEFFERIES STARTET RIVIAN MIT 'BUY' - ZIEL 16 USD

- UBS HEBT ZIEL FÜR INTEL AUF 46 (38) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT ATLAS COPCO AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 156 SEK

- BARCLAYS HEBT SIG GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 18 CHF

- BARCLAYS STARTET STORA ENSO MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 10 EUR

- BERENBERG HEBT LONDONMETRIC PROPERTY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 229 (176) PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 225 (205) DKK - 'BUY'

- BERENBERG SENKT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 150 (140) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 13 (24) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT MONCLER AUF 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 70 EUR

- EXANE BNP HEBT ADYEN AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 1840 EUR

- EXANE BNP SENKT PIRELLI AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 6 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 12,60 (8) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 5,10 (5) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT UNICAJA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1,10 (1,75) EUR

- JEFFERIES STARTET VOLVO CARS MIT 'HOLD' - ZIEL 39 SEK

- MORGAN STANLEY HEBT IBERDROLA AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 13 EUR

- PEEL HUNT HEBT DOMINO'S PIZZA AUF 'BUY' - ZIEL 425 PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR PIRELLI AUF 6,20 (5,70) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (11.30 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (10.00 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Telefonkonferenz)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 Pressekonferenz)

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1 Media SE, Jahreszahlen (detailliert) (11.30 h Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk

17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DNK: Novo Nordisk, Capital Markets Day

INT: Broadcom, Q1-Zahlen

ITA: Prada, Jahreszahlen

ITA: TIM Group, Capital Market Day

USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

07:45 CHE: Seco, Arbeitslosenzahlen 2/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/24

08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim und -exporte), Jahr 2023

08:00 DEU: Büro- und Handelsimmobilien: Baufertigstellungen, Baugenehmigungen, Baupreise und Gewerbemieten, Jahre 2002-2023

09:00 CHE: SNB Devisenreserven 2/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/24

14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung + 14.45 Pk

14:30 USA: Handelsbilanz 01/24

14:30 USA: Produktivität Q4/23 (detailliert)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung im Bankenausschuss des Senats

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/24

CHN: Handelsbilanz 02/24

Redaktion onvista/dpa-AFX