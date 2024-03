Hensoldt - Ausbruch und Kursziel im Detail, AMD, Brockhaus Technologies

Ein verhaltener Start in die Woche ist auf dem hohen Niveau, auf dem der Markt sich befindet, keine große Überraschung. Sehr überraschend ist allerdings ein teilweises Verbot von AMD- und Intel-Chips in China. Martin schaut auf die Folgen. Außerdem legt Brockhaus Technologies eine vielversprechende Prognose vor und die Aktie von Hensoldt zeigt einen wichtigen charttechnischen Ausbruch. Was das für den Kurs der Rüstungs-Aktie bedeutet, dazu heute mehr in der Livesendung.

Direkt zum Video auf YouTube