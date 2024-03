Gewinnmitnahmen bleiben im rekordhohen Dax wohl auch am Mittwoch erst einmal aus. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,02 Prozent auf 18.388 Punkte. Seine Bestmarke vom Vortag steht bei rund 18.412 Punkten.

Es sehe noch nicht nach einer Korrektur aus, denn Abgabebereitschaft sei nicht zu erkennen und Rücksetzer würden stets zum Einstieg genutzt, erläuterten die Experten der Helaba. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird zur Wochenmitte nur leicht im Minus erwartet.

Aus Übersee und Asien gibt es unterschiedliche Vorgaben: An der Wall Street holten die Anleger den dritten Tag hintereinander Luft, nachdem die wichtigsten Indizes am vergangenen Donnerstag auf Rekordstände geklettert waren. Der japanische Nikkei 225 legte dagegen zu.

Leichte Kursverluste an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem freundlichen Handelsverlauf ihre Gewinne abgegeben und etwas schwächer geschlossen. Seit den jüngsten Rekordständen am Donnerstag hat sich damit die Serie leichter Rücksetzer fortgesetzt. Dennoch ist bisher in der Vorosterwoche keine größere Verkaufsbereitschaft spürbar. Der moderate Abgabedruck kam für die US-Indizes in der letzten Handelsstunde auf. Die zuvor veröffentlichten Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus und bewegten daher kaum.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 schloss 0,9 Prozent höher. Die Schwäche des Yen sorgte am Aktienmarkt für Rückenwind. Zinssignale aus der Notenbank drückten den Wechselkurs, was tendenziell der exportstarken Wirtschaft des Landes hilft. Trüber war die Stimmung hingegen in China.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.762 +0,90 Prozent Hang Seng 16.488 -0,78 Prozent CSI 300 3.532 -0,32 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,94 +0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,347 -0,09 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,23 -0,07 Prozent

Devisen: Euro stabil über 1,08 US-Dollar - Yen auf tiefstem Stand seit 1990

Der japanische Yen setzt unterdessen seinen Sinkflug fort. Zum US-Dollar fiel die Währung auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1990. Fachleute erklären die Schwäche vor allem mit der Erwartung, dass die Geldpolitik der japanischen Notenbank auf absehbare Zeit locker bleiben wird. In diese Richtung hatte sich unlängst auch ein ranghoher Notenbanker geäußert. Japans Finanzminister Shunichi Suzuki stellte Interventionen in Aussicht, soweit dies zur Stützung des Yen erforderlich sei.

An Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf Zahlen aus dem Euroraum auf dem Programm. Unter anderem veröffentlicht die EU-Kommission ihr monatliches Wirtschaftsbarometer. Aus den Zentralbanken äußern sich einige hochrangige Vertreter.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0830 -0,02 Prozent USD / JPY 151,68 +0,08 Prozent EUR / JPY 164,16 +/- 0,00 Prozent

Druck auf die Erdölpreise übte der zuletzt steigende Dollarkurs aus. Am Ölmarkt bewirkt ein stärkerer Dollar in der Regel eine rückläufige Nachfrage. Ausschlaggebend sind Wechselkurseffekte, die den Rohölkauf für Interessenten unter dem Strich verteuern.

Zusätzlich belastet wurden die Ölpreise durch Lagerdaten aus den USA. Nach Zahlen des Verbands American Petroleum Institute (API) vom Dienstagabend sind die Rohölvorräte in der vergangenen Woche kräftig um mehr als neun Millionen Barrel gestiegen. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Zahlen, die am Ölmarkt stark beachtet werden.

Sorte Kurs Veränderung Brent 85,45 USD -0,80 USD WTI 80,89 USD -0,73 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 202 (154) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENCAVIS AUF 17,50 (14) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 95 (90) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HORNBACH HOLDING AUF 75 (69) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DATAGROUP AUF 74 (80) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'HOLD' - ZIEL 38 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 150 (136) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 114 (105) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 93 (89) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 42,30 (42,70) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT SGL CARBON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 10 (8) EUR

- JEFFERIES SENKT BMW AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 110 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT DEUTSCHE BANK AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY HEBT DEUTSCHE-BANK-ZIEL AUF 18 (17) EUR

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 87 (74) EUR - 'BUY'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 7,20 (12) EUR - 'HOLD'

- UBS HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 61 (56) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 280 (260) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 88 (86) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR WALT DISNEY AUF 140 (120) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT HSBC AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 740 PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 78 (75) PENCE - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2100 (2200) PENCE - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5900 (6200) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 320 (350) PENCE - 'SELL'

- GOLDMAN STARTET STRAUMANN MIT 'BUY' - ZIEL 170 CHF

- HSBC STARTET SPOTIFY MIT 'BUY' - ZIEL 310 USD

- JEFFERIES SENKT LIFE SCIENCE REIT AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 45 (90) PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 220 (226) DKK - 'HOLD'

- JEFFERIES STARTET SYENSQO MIT 'HOLD' - ZIEL 78 EUR

- JPMORGAN SETZT IAG AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR Q1-ZAHLEN

- MORGAN STANLEY HEBT ADYEN AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY HEBT ADYEN-ZIEL AUF 1850 (1205) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT CREDIT AGRICOLE AUF 'UNDERWEIGHT'

- UBS HEBT SAINSBURY AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 295 (275) PENCE

- UBS SENKT LINDE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 510 (482) USD

Termine Unternehmen

06:30 CHE: Accelleron Industries, Jahreszahlen

06:45 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar Technology, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Süss MicroTec, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen

07:30 DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Medios, Jahreszahlen

07:30 DEU: Mister Spex, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: W&W, Jahreszahlen (10.00 Pk)

08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Washtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q1-Zahlen und Geschäftsbericht

08:00 CHE: Syngenta, Jahreszahlen (8.30 h Call)

08:00 GBR: Endeavour Mining, Jahreszahlen

08:00 GBR: S4 Capital, Jahreszahlen

08:30 DEU: Encavis, Call zu Jahreszahlen und Ausblick 2024

09:00 DEU: EnBW Energie Bad-Württemberg, Jahreszahlen (10.30 Pk)

09:00 FIN: Konecranes Oyj, Hauptversammlung

09:30 DEU: Renk Group, Jahres-Pk (online)

10:00 SWE: Skanska, Hauptversammlung

14:00 USA: Moderna, Vaccines Day

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

15:00 USA: Carnival, Q1-Zahlen

16:00 CHE: Intershop, Hauptversammlung

DEU: Sixt, Geschäftsbericht

DEU: SMA Solar, Geschäftsbericht (13.30 h Analystencall)

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: 7C Solarparken, Jahreszahlen

DEU: Aurelius Equity Opportunities, Jahreszahlen

DEU: Ibu-Tec Advanced Materials, Jahreszahlen

DEU: hGears, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig)

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 CHE: UBS-CFA Index

10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute stellen ihre neue Konjunkturprognose vor

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/24 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/24

11:00 EUR: Industrievertrauen 3/24

