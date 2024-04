Die Erholung des Dax bleibt wohl auch am Mittwoch in Gang: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert ihn eine Stunde vor der Börseneröffnung ein halbes Prozent höher auf 18.225 Punkte. Damit nimmt der Dax wieder Kurs auf sein Anfang des Monats erreichtes Rekordhoch von 18.567 Punkten.

Das Ifo-Geschäftsklima sollte dabei am Vormittag nicht stören. Die Experten der Helaba sehen jedenfalls gute Chancen auf weitere Zeichen der konjunkturellen Belebung, nachdem tags zuvor bereits die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes sowohl im Verarbeitenden als auch im Dienstleistungsgewerbe zulegen konnten. Nachdem nach dem jüngsten Angriff des Iran auf Israel eine weitere Eskalation im Nahen Osten ausblieb, hätten auch die Anleger wieder Mut gefasst.

Unternehmensseitig sollten zunächst die Aktien der Deutschen Börse nach den Geschäftszahlen vom Vorabend im Auge behalten werden. Das operative Ergebnis der Eschborner habe die Erwartungen dank etwas gestiegener Erträge und besserer Kostenkontrolle getoppt, so Analyst Oliver Carruthers von Goldman Sachs in seiner ersten Reaktion. Vorbörslich werden leichte Gewinne erwartet. Das jüngste Rekordhoch von 194,55 Euro ist nicht weit entfernt.

Deutliche Kursverluste bahnen sich derweil bei Evotec an. Der Ausblick des Wirkstoffforschers auf das Gesamtjahr sei deutlich vorsichtiger geworden, kommentierte Experte Charles Weston von der kanadischen Investmentbank RBC. Umsatz und operatives Ergebnis dürften letztlich deutlich unter den Markterwartungen landen. Zudem stehe hinter dem mittelfristigen Ausblick ein Fragezeichen. Er wurde nicht bestätigt, sondern eine Aktualisierung nach dem ersten Halbjahr angekündigt. Dass nach dem überraschenden Abgang des bisherigen Evotec-Chefs ein Nachfolger zum ersten Juli gefunden wurde, sehen auch Börsianer durch den Ausblick in den Schatten gestellt.

Wall Street: Erholung setzt sich fort

Die Anleger haben am Dienstag den anstehenden Zahlen großer Tech-Unternehmen einen Vorschuss gegeben. Nach einem bislang sehr schwachen April verlagert sich der Fokus von Zinserwartungen und Nahost-Sorgen auf die üppig gefüllte Berichtssaison-Agenda. Insgesamt stehen in dieser Woche Ergebnisse von Unternehmen im Blick, die zusammen 40 Prozent des gesamten S&P 500 repräsentieren.

Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend deutliche Kursgewinne verzeichnet. Die positiven Vorgaben aus den USA mit der freundlichen Stimmung für Technologiewerte sorgte auch in Asien für Rückenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.363 +2,16 Prozent Hang Seng 17.184 +2,11 Prozent CSI 300 3.514 +0,23 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 130,75 -0,16 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,507 +0,04 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,617 +0,39 Prozent

Devisen: Euro notiert knapp über 1,07 US-Dollar

Zur Wochenmitte blicken Analysten und Anleger auf das Ifo-Geschäftsklima. Der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft hat sich in den vergangenen Monaten etwas aufgehellt, allerdings auf niedrigem Niveau. Es wird mit einer zusätzlichen Aufhellung gerechnet. Auch andere Konjunkturbarometer wie die Einkaufsmanagerindizes hatten zuletzt eine wirtschaftliche Besserung signalisiert.

Aus den Reihen der EZB melden sich im Laufe des Tages einige Redner zu Wort. Die Währungshüter steuern auf eine erste Lockerung ihrer Geldpolitik zu, vermutlich im Juni. Dagegen scheint die US-Zentralbank Fed vorerst an ihrer straffen Haltung festhalten zu wollen. Dieser geldpolitische Gegensatz hat dem Dollar in den vergangenen Wochen Auftrieb verliehen und den Euro belastet

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0705 +0,03 Prozent USD / JPY 154,84 +/- 0,00 Prozent EUR / JPY 165,75 +0,04 Prozent

Ölpreise legen leicht zu

Leichten Auftrieb erhielten die Erdölpreise von neuen Lagerdaten aus den USA. Am Dienstagabend hatte der Verband American Petroleum Institute (API) einen Rückgang der landesweiten Ölvorräte gemeldet. Am Mittwochnachmittag folgen die wöchentlichen Zahlen der US-Regierung, die an den Märkten noch stärker als die API-Daten beachtet werden.

Grundsätzlich bewegen sich die Rohölpreise auf erhöhtem Niveau. Seit Jahresbeginn sind sie um etwa 15 Prozent gestiegen. Preistreiber sind die vielen geopolitischen Risiken in der Welt, das knappe Angebot großer Förderstaaten sowie die etwas anziehende Konjunktur in China und Europa. Tendenzielle Belastung kam zuletzt dagegen von dem aufwertenden Dollar, der die Nachfrage wechselkursbedingt dämpft.

Sorte Kurs Veränderung Brent 88,47 USD +0,05 USD WTI 83,45 USD +0,08 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 195 (190) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 330 (346) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 184 (188) EUR - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 208 (200) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 225 (210) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 200 (180) EUR - 'BUY'

- STIFEL HEBT ADIDAS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 250 (150) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR TESLA AUF 147 (160) USD - 'NEUTRAL'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR LOCKHEED MARTIN AUF 526 (515) USD - 'KAUFEN'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR UPS AUF 160 (157) USD - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY NIMMT HARLEY-DAVIDSON MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,70 (4,80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 243 (262) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT EDP AUF 'MARKET-PERFORM'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 118 (109) CHF - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 460 (540) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SPOTIFY AUF 317 (277) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 310 (372) EUR - 'NEUTRAL'

- INVESTEC SENKT HIPGNOSIS SONGS AUF 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT RANDSTAD AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 42 EUR

- JPMORGAN HEBT AKZO NOBEL AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 70 (68,50) EUR

- JPMORGAN HEBT KOJAMO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 12,50 (12) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 95 (90) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 2,50 (2,75) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 350 (400) EUR - 'NEUTRAL'

- PEEL HUNT SENKT TYMAN AUF 'HOLD' - ZIEL 400 PENCE

- RBC HEBT GALP ENERGIA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 25 (17) EUR

- UBS HEBT SWISS PRIME SITE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 94 (90) CHF

- UBS HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 108 (104) CHF - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 415 (460) EUR - 'BUY'

- UBS STARTET INTERSHOP HOLDING MIT 'SELL' - ZIEL 117 CHF

- UBS STARTET MOBIMO MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 275 CHF

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 360 (370) EUR - 'HOLD'

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 430 (440) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 4,20 (4,05) EUR - 'BUY'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 45,50 (42,50) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:30 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (Call 15.00 h)

07:00 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Nexans , Q1-Umsatz

07:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Intershop, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

09:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Vitesco, Hauptversammlung, Regensburg

10:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Hauptversammlung

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

10:30 DEU: Eon, Pressegespräch zur Vorstellung der vierten Wasserstoff-Bilanz

11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung

12:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

13:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz Q1-Zahlen

14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

14:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ford, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Volkswagen, China Capital Markets Day 2024

DEU: Curevac, Q4- und Jahreszahlen (15.00 h Call)

ITA: Tod's, Q1-Umsatz

ITA: Prada, Q1-Umsatz

ITA: Generali, Hauptversammlung

LUX: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz

NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen

USA: Align Technology, Q1-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: AT&T, Q1-Zahlen

USA: CME Group, Q1-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Meta, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/24

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 4/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/24

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/24 (vorläufig)

15:00 BEL: Geschäftsklima 4/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX