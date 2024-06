NVIDIA Aktie im Klammergriff von Gewinnmitnahmen

Nach dem dritten Verlusttag in Serie könnten die Titel von NVIDIA am Dienstag zunächst in der Gewinnzone starten. Abzuwarten gilt, ob die jüngste Serie der Gewinnmitnahmen in die nächste Runde geht oder sich nun Schnäppchenjäger auf die Pirsch begeben. Eine Fortsetzung der Korrektur dürfte allerdings nach wie vor angesichts ambitionierter Kurshöhen nicht allzu überraschend kommen.

US-Chiphersteller NVIDIA verliert rund 550 Milliarden Dollar an Wert seit Rekordhoch

Seit dem Rekordhoch aus der jüngsten Handelswoche hat die NVIDA-Aktie rund 16 Prozent ihres Wertes eingebüßt, was in etwa einer Marktkapitalisierung in Höhe von 550 Milliarden Dollar entspricht.

Seit Jahresbeginn notiert damit allerdings immer noch ein Kursplus von rund 140 Prozent auf der Kurstafel. Seit Jahressicht entspricht dies einem Zuwachs von 178 Prozent.

