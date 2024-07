Sorge vor weiteren Verkäufen dominiert – Ethereum Kurs kämpft um 3.000 Dollar

Die jüngste Erholungsbewegung vom Wochenende steht auf tönernen Füßen. Anleger fürchten weiterhin Verkaufswellen durch die Gläubiger der insolventen Börse Mt. Gox. Die Investoren könnten im Vorfeld mögliche Bitcoin-Verkäufe antizipieren und erneut Reißaus nehmen. Auch hierzulande werden Veräußerungen im größeren Stil durch die deutsche Regierung gefürchtet.

Die Art und Weise des jüngsten Abverkaufs zeigt, dass Investoren versuchen potenziellen Verkäufe im größeren Stil zuvorzukommen. Auf Wochenbasis kommt der nach Marktgröße zweitwichtigste Wert (ETH) auf ein Minus von rund 12 Prozent, was einem Stand von etwa 3.054 Dollar entspricht. Der Bitcoin (USD) büßt im gleichen Zeitraum rund 10 Prozent seines Wertes ein.

Kurs notiert weiterhin unter 200-Tage-Linie

Auch das derzeitige Unterschreiten der vielerorts beachteten 200-Tage-Linie könnte die Anschlussverkäufe begünstigen. Für langfristig orientierte Anleger ist dies ein Warnsignal erster Güte.

Nicht zuletzt könnten die geldpolitischen Entwicklungen Anleger weiterhin im Auge behalten. So war der offizielle US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) am vergangenen Freitag mit 206.000 neuen Stellen besser ausgefallen als erwartet (190.000). Das Stellenplus aus dem Vormonat in Höhe von 272.000 Einheiten wurde auf 218.000 Stellen nach unten revidiert.

