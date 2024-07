Rund eine Stunde vor dem Auftakt indiziert der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Verlust von 0,6 Prozent auf 18.272 Punkte. Damit rückt die 100-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend des Dax in den Blick und dürfte unterschritten werden.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund ein Prozent tiefer erwartet. "Das war eine regelrechte Flucht aus Aktien", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners das Minus von fast vier Prozent im Nasdaq 100 und damit dessen schwächsten Handelstag seit Oktober 2022.

Nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison wurden die Investoren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es kamen Befürchtungen auf, dass die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, übertrieben sein könnte. Die Anleger hätten nun Angst, dass die Aktienkurse zu schnell und zu hoch gestiegen sein könnten, kommentierte Thomas Altmann, Marktexperte beim Vermögensverwalter QC Partners das Geschehen an den US-Börsen.

USA: Ausverkauf bei Tech-Werten

Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch scharenweise Technologiewerte abgestoßen. Die wichtigsten Tech-Indizes brachen um jeweils mehr als drei Prozent ein. Die Investoren wurden nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison der großen Technologie-Konzerne auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es kamen Befürchtungen auf, dass die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, übertrieben sein könnte.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sackte um 3,65 Prozent auf 19.032 Punkte ab und fiel damit wieder auf das Niveau von Mitte Juni zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,25 Prozent auf 39.854 Punkte.

Deutliche Verluste auch in Asien

Die ausgeprägte Schwäche der US-Technologiewerte hat am Donnerstag auch die wichtigsten Aktienmärkte in Asien belastet. Der japanische Nikkei 225 sackte im späten Handel um 2,8 Prozent ab. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt 1,4 Prozent ein und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,6 Prozent.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Rentenmärkte gestern

Index/Rendite Stand (in Punkten/in Prozent) Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Rex 132,15 +0,17 Rendite Bundesanleihe 10 Jahre 2,45 +0,01 Rendite US-Treasuries 10 Jahre 4,26 -0,03

Devisen gestern

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in Dollar 1,0840 +0,01 Dollar in Yen 152,71 -0,77 Euro in Yen 165,54 -0,77

Rohöl gestern

Sorte Preis (in Dollar je Barrel) Veränderung (in Dollar) Brent 81,04 -0,67 WTI 76,93 -0,66

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ATOSS SOFTWARE AUF 145 (133) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 46 (42) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 240 (225) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 12,60 (12,70) EUR - 'NEUTRAL'#

UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 18,80 (18,70) EUR - 'BUY'

WDH/LBBW HEBT PORSCHE AG AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 84 (88) EUR

CITIGROUP SENKT SIRIUSXM AUF 'SELL' - ZIEL 2,80 USD

WDH/LBBW STARTET NETFLIX MIT 'HALTEN' UND ZIEL 672 USD

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR IBM AUF 200 (190) USD - 'HOLD'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 88 (87) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 47,40 (44,30) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT UNIVERSAL MUSIC AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 26 EUR

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 675 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 4000 (3950) CHF - 'HOLD'

BOFA SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 670 (740) PENCE - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 38 (37) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 270 (305) EUR - 'NEUTRAL'

GUGGENHEIM SENKT UNIVERSAL MUSIC AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 27,50 EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 46 (43) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 285 (325) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNIVERSAL MUSIC AUF 33 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 550 (580) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

UBS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 52 (50) EUR - 'BUY'

UBS SENKT KERING AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 300 (410) EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 785 (850) PENCE - 'BUY'

Termine Unternehmen

01:30 KOR: SK Hynix, Q2-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Vailant, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: STMicro, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (14.00 h Call)

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen (14.00 h Call)

07:00 BEL: UCB, Q2-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 KOR: Hyundai, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Stellantis Q2-Zahlen

07:30 DEU: Takkt, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Baader Bank, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Halbjahreszahlen

09:30 JPN: Nissan Motor, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung

12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q2-Zahlen

14:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/24

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 7/24

10:00 EUR: Geldmenge M3 6/24

14:30 USA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/24 (vorab)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/24 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

(mit Material von dpa-AFX)