Erneut schwache Werte des Ifo-Index lasten zum Wochenstart auf dem Dax. Die US-Indizes halten sich vorbörslich aber an den Hochs. Jerome Powell hat eindeutig Zinssenkungen in Aussicht gestellt und das kommt am Markt gut an. Stärkster Wert im Dax ist heute die Aktie von Vonovia. Martin hatte letzte Woche auf die wichtige charttechnische Situation hingewiesen, nun kommen fundamentale News dazu. Uran-Aktien konnten bereits am Freitag klar profitieren. Der Grund dafür liegt in Kasachstan. Und Uber ist ebenfalls wieder in den Fokus gerückt, nachdem es neue Deals im Bereich autonomer Fahrzeuge gibt.

