Deutschland: Marginale Abschläge zum Start

Der Dax dürfte nach der starken Vorwoche zunächst marginal schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Xetra-Start gut 10 Punkte unterhalb des XETRA-Schlusskurses von 18.699 Punkten.

Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt im Visier, nachdem sich zuletzt im Bereich der 100-Tage-Durchschnittslinie wieder Käufer gefunden hatten. Nachdem die Europäische Zentralbank in der Vorwoche den Erwartungen mit einer weiteren Zinssenkung entsprochen hatte, richten sich die Augen nun auf die US-Notenbank. Die Fed dürfte am Mittwoch ebenfalls die Zinswende einläuten. Unsicherheit herrscht lediglich über die Größe des ersten Schritts, nachdem zuletzt sogar wieder stärker über 0,5 Prozentpunkte spekuliert wurde.

USA: Im Plus

Die US-Börsen haben am Freitag eine starke Woche mit weiteren Gewinnen beendet. Konjunkturdaten stützten erneut die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,72 Prozent fester mit 41.393,78 Punkten aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,54 Prozent auf 5.626,02 Punkte hoch, und der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,47 Prozent auf 19.514,59 Punkte zu. Für die Woche erzielten Dow und Nasdaq 100 damit Kursgewinne von 2,6 beziehungsweise 5,9 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 41.393 +0,72 Prozent S&P 500 5.626 +0,54 Prozent Nasdaq 17.683 +0,65 Prozent

Asien: Feiertag in China und Japan

In Asien haben mit den Börsen in Seoul, Shanghai und Tokio wichtige Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. In Hongkong wird dagegen gehandelt. Dort lag der Leitindex Hang Seng mit 17.363 Punkten minimal unter dem Niveau vom Freitag. In Indien legten die wichtigsten Indizes leicht zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.581 -0,68 Prozent Hang Seng 17.369 +0,75 Prozent CSI 300 3.159 -0,42 Prozent

Renten:

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 134,86 +0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,14 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,64 - 0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1097 +0,11 Prozent USD / JPY 140,18 -0,12 Prozent EUR / JPY 155,55 -0,11 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 71,57 USD +0,04 USD WTI 68,70 USD +0,01 USD

Umstufungen von Aktien

CITIGROUP SENKT MTU AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 250 (228) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 17,50 (17) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ORACLE AUF 190 (170) USD - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ICADE AUF 'BUY' - ZIEL 40,50 EUR

MORGAN STANLEY SENKT NESTLE AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 84 (91) CHF

RBC HEBT IPSEN AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 140 (129) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX