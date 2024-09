Deutschland: Anstieg

Eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Vorabend könnte den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag näher an sein Rekordhoch heranführen. Der Broker IG berechnete das Börsenbarometer rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,65 Prozent höher auf 18.833 Zähler. Zur bisherigen Höchstmarke vom Monatsanfang bei 18.990 Punkten fehlen dem Dax nurmehr 157 Punkte oder knapp ein Prozent.

Mit einer deutlichen Zinssenkung um gleich 0,5 Prozentpunkte hat nun auch die US-Notenbank Fed die Zinswende eingeläutet. Es ist die erste US-Zinssenkung seit mehr als vier Jahren. Fed-Chef Jerome Powell habe aber gleich klargestellt, dass dies nicht das "neue Tempo" auf dem Weg nach unten sei, kommentierte die Commerzbank.

Die Fed habe lediglich ihren Spielraum genutzt, nachdem sie besonders lange abgewartet habe. Die Fed signalisiert bis Jahresende weitere Senkungen um insgesamt 0,5 Prozentpunkte. Damit soll die Wirtschaft wieder angekurbelt werden und mit ihr die Beschäftigung, nachdem bis dato vor allem die Inflationsbekämpfung oberste Priorität hatte.

USA: Schwächer nach Zinssenkung

Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch trotz erneuter Rekorde letztlich nicht von der erwarteten Zinssenkung der Fed profitiert. Der Dow Jones Industrial stellte zwar zunächst den dritten Tag in Folge eine Bestmarke auf. Doch anschließend fiel der US-Leitindex schnell ins negative Terrain zurück. Er verabschiedete sich 0,25 Prozent tiefer mit 41.503,10 Punkten aus dem Handel. Auch der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,45 Prozent tiefer.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 41.503 -0,25 Prozent S&P 500 5.618 -0,29 Prozent Nasdaq 17.573 -0,31 Prozent

Asien: Gewinne

In Asien hat es am Donnerstag verbreitet Kursgewinne gegeben. In Tokio stiegen die Kurse mit dem nachgebenden Yen, der den japanischen Exportwerten zugutekommt. Nach der großen US-Zinssenkung blicken die Anleger dort gespannt auf die Bank of Japan am Freitag. Der Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 2,5 Prozent. Der CSI 300 mit den chinesischen Festlandwerten legte außerdem 0,8 Prozent zu. In Hongkong kam der Hang Seng 1,7 Prozent höher aus seiner Feiertagspause. Auch in der Sonderverwaltungsregion soll eine Zinssenkung die Wirtschaft ankurbeln.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.224 +2,50 Prozent Hang Seng 17.660 +1,70 Prozent CSI 300 3.191 +0,80 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 134,07 +0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,19 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,72 +0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1120 -0,01 Prozent USD / JPY 143,17 +0,62 Prozent EUR / JPY 159,20 +0,51 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 73,69 USD +0,04 USD WTI 70,83 USD +0,01 USD

Umstufungen von Aktien

UBS HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 131 (97) USD - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 230 (220) USD - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 640 (600) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 1,50 (1,80) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 1100 (1150) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BE SEMICONDUCTOR AUF 160 (170) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 125 (135) NOK - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 28 (34) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX