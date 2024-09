Ein erneuter Test seiner bisherigen Bestmarke von 19.044 Punkten bleibt dem Dax am Mittwoch zunächst verwehrt. Am Vortag war er dem Rekord aus der Vorwoche näher gekommen, nun zeichnet sich ein Rücksetzer ab. Damit schafft es der deutsche Leitindex weiterhin nicht, sich über der Marke von 19.000 Punkten zu etablieren. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax ein Minus von 0,6 Prozent auf 18.884 Punkte. Auch der EuroStoxx wird schwach erwartet.

Tags zuvor hatte sich der Dax seinem Rekord vom vergangenen Donnerstag bei 19.044 Punkten mehrfach genähert. Es fehlten aber die Anschlusskäufe. Auch mit der Ankündigung weitreichender Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Zentralbank gelang kein Befreiungsschlag. Charttechnisch im Fokus stehen die alten Höchststände vom Mai und Anfang September.

Die Experten der Helaba betonten am Mittwochmorgen nach den jüngsten Wirtschaftsdaten wie etwa dem Ifo-Index, dass die konjunkturellen Perspektiven getrübt bleiben. Die Währungshüter dürften sich deshalb darin bestärkt sehen, den Zinssenkungskurs fortzusetzen, schrieben sie. Trotz der Konjunkturaussichten und geopolitischer Spannungen halte die positive Grundstimmung am deutschen Aktienmarkt jedoch an. Der Aufwärtsimpuls sei intakt und ein Test und Überschreiten der Marke von 19.044 weiterhin möglich.

Einzelwerte im Überblick

Mit SAP trägt ein Schwergewicht am Mittwoch zum Dax-Rücksetzer bei. Mit einem vorbörslichen Kursrutsch um 4,2 Prozent zeichnet sich vorerst ein Ende des Rekordlaufs bei den Aktien des Softwarekonzerns ab.

Belastend wirkt, dass das US-amerikanische Justizministerium die Geschäfte von SAP und dem IT-Wiederverkäufer Carahsoft unter die Lupe nimmt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, laufen die Untersuchungen mit Blick auf mögliche Preisabsprachen schon mindestens seit dem Jahr 2022.

Wenig Bewegung zeichnet sich nach den Quartalszahlen der Hornbach Holding ab, hier lag der Kurs auf der Plattform Tradegate leicht im Plus. Der Baumarktkonzern musste zwar in den Sommermonaten einen Umsatzrückgang hinnehmen, konnte aber seinen operativen Gewinn etwas steigern. Dieser übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Im Fokus dürften weiter die angeschlagenen Autowerte stehen, die sich zuletzt erholt hatten. Am Vortag hatten sie in der Summe maßgeblich dazu beigetragen, dass der Dax wieder zeitweise die 19.000-Punkte-Marke überschreiten konnte. Die Titel des Vortagssiegers BMW gaben nun vorbörslich etwas nach. Kritisch wird nun wieder auf die frisch überschrittene 21-Tage-Linie geblickt, die im Falle von BMW bei 77,40 Euro verläuft.

Moderate Gewinne an der Wall Street

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre freundliche Tendenz zum Wochenstart angeknüpft. Börsianer verwiesen auf anhaltende Hoffnungen der Anleger auf eine lockerere Geldpolitik in den USA und China. Chinas Zentralbank kündigte wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmaßnahmen an. Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite zurückgehen.

Weitere Gewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch weiter zugelegt. Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik in den USA und China sorgen weiter für Rückenwind. Chinas Zentralbank hatte schon am Vortag wegen der schwächelnden Wirtschaft weitreichende Maßnahmen angekündigt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.870 - 0,19 Prozent Hang Seng 19.134 + 0,71 Prozent CSI 300 3.405 + 1,59 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,75 - 0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,142 + 0,33 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,740 + 0,05 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1196 + 0,15 Prozent USD / JPY 143,25 + 0,02 Prozent EUR / JPY 160,38 + 0,16 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,00 USD - 0,17 USD WTI 71,33 USD - 0,23 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 158 (162) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES SENKT SMARTSHEET AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 56,50 (60,00) USD

- RBC HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 85 (75) USD - 'SECTOR PERFORM'

- JEFFERIES HEBT ORION OYJ AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 63 (46) EUR

- JPMORGAN HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'OVERWEIGHT' (UW) - ZIEL 12 (8,60) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18,50 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN NIMMT SWISS LIFE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 720 CHF

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 265 (285) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT EASYJET AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - 'TOP PICK' UNTER AIRLINES

- JPMORGAN STARTET BALOISE MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 155 CHF

- JPMORGAN STARTET HELVETIA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 170 CHF

- ODDO BHF SENKT IBERDROLA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 15,30 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 80 (75) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- STIFEL STARTET HEXAGON MIT 'BUY' - ZIEL 130 SEK

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Hornbach, Q2-Zahlen

22:00 USA: Micron Technology, Q4-Zahlen

IRL: Flutter Entertainment (Investor Day)

Termine Konjunktur

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 9/24

09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 USA: Neubauverkäufe 8/24

Redaktion onvista/dpa-AFX