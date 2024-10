Der Dax dürfte seine jüngsten Verluste am Donnerstag ausweiten. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X- für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,5 Prozent auf 19.155 Punkte.

Am Dienstag war der Dax mit einem Vorstoß auf das jüngste Rekordhoch bei rund 19.675 Punkten gescheitert - seither befindet er sich in der Korrektur. Auf Sicht des nun endenden Monats steht er inzwischen im Minus. Für das Gesamtjahr liegt er aber immer noch fast 15 Prozent vorne.

Charttechnisch zeichnet sich nun im Dax ein erneuter Test der runden Marke von 19.000 Punkten ab, der Anfang Oktober bereits einmal erfolgreich verlief. In diesem Bereich liegt aktuell auch die 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend abbildet.

Verluste an der Wall Street

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch mit neuem Schwung schwer getan. Zeitweise schafften es zumindest die Standardwerte ins Plus, doch letztlich standen für die wichtigsten Indizes durch die Bank Verluste auf der Kurstafel. Besonders groß waren diese unter den Technologiewerten an der Nasdaq, wo nachgebende Chipwerte den starken Zahlen des Internetriesen Alphabet gegenüber standen.

Direkt zum Video auf YouTube

Japans Börse im Minus, China stabil

Im Sog einer schwächeren Wall Street gab der japanische Aktienmarkt nach, während die chinesischen Börsen stabil blieben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.081 - 0,50 Prozent Hang Seng 20.377 - 0,02 Prozent CSI 300 3.891 + 0,04 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Futures 131,63 + 0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,375 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,285 + 0,38 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0852 - 0,04 Prozent USD / JPY 152,86 - 0,37 Prozent EUR / JPY 165,88 - 0,40 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,99 USD + 0,44 USD WTI 69,08 USD + +0,47 USD

