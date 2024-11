Nach dem Hin und Her zum Wochenstart zeichnet sich am Mittwoch im Dax zunächst wenig Bewegung ab. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.013 Punkte. Am Montag hatte er sich noch an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen und war dann tags zuvor fast auf 19.000 Punkte abgesackt.

Neben erneut zahlreichen Geschäftsberichten stehen zur Wochenmitte auch die US-Verbraucherpreise im Fokus.

Die US-Verbraucherpreise werden mit Spannung erwartet, denn die US-Notenbank hat die Entwicklung der Leitzinsen in den kommenden Monaten mit den Perspektiven für Inflation und Beschäftigung verknüpft.

Eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember, nachdem die Fed im September die Zinsen seit Jahren erstmals wieder gesenkt hatte, werde aktuell nur zu rund 63 Prozent eingepreist. Entsprechend genau würden die eingehenden Daten abgeklopft.

Gewinnmitnahmen an der Wall Street

Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie an den US-Aktienmärkten haben die Anleger am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Nach einer tagelangen Rekordjagd dürften auch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Der Dow Jones Industrial sank um 0,86 Prozent. Der Leitindex hatte in den vergangenen Handelstagen kräftig zugelegt und dabei immer wieder Rekorde erreicht.

Asiens Börsen durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch schwächer tendiert. In den USA hatten Gewinnmitnahmen den Handel nach der jüngsten Rally im Zuge des Wahlsieges von Donald Trump belastet.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.721 - 1,66 Prozent Hang Seng 19.745 - 0,51 Prozent CSI 300 4.110 + 0,62 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 131,69 - 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,352 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,446 + 0,23 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0614 - 0,08 Prozent USD / JPY 154,85 + 0,17 Prozent EUR / JPY 164,35 + 0,09 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,07 USD + 0,18 USD WTI 68,26 USD + 0,14 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT DHL GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 37,50 (44) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 22 (26) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IONOS AUF 28,50 (29,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 36 (38) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 51 (48) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 34 (38) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 30 (33) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 20 (25) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT BRENNTAG AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 58 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 27 (30) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT BASF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 53 (43) EUR

- JEFFERIES SENKT EVONIK AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 16,60 (21) EUR

- JEFFERIES SENKT K+S AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 8 (11) EUR

- JEFFERIES SENKT SYMRISE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 120 (134) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 513 (501) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 19 (17) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT HONEYWELL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 298 (215) USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,50 (4,40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 140 (147) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 80 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HOMETOGO AUF 4,50 (5) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT AIR LIQUIDE AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 190 (151) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,40 (3,60) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall)

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/24

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (8.00 h Pk)

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen (15.30 h Analystencall)

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:30 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

08:00 DEU: RTL, Q3-Zahlen

08.00 DEU: Siemens Energy, Pk Jahreszahlen (10.30 h Analystencall)

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) legt Bericht zum dritten Quartal vor

10:00 DEU: RWE Pk zu Q3-Zahlen (13.00 h Analystencall)

17:45 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangaben

DEU: Einhell Germany, Q3-Zahlen (detailliert)

FRA: Nexans, Capital Markets Day

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/24

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q3/24

08:00 ROU: Industrieproduktion 9/24

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/24

14:30 USA: Realeinkommen 10/24

17:00 RUS: BIP Q3/24 (vorab)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/24

