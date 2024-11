Der Dax steuert am Mittwoch nach seinem jüngsten Rücksetzer auf eine unspektakuläre Eröffnung zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein minimales Plus auf 19.298 Punkte.

Europa würde damit nicht von der moderat freundlichen Entwicklung der New Yorker Börsen profitieren. Dort ist laut Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die „Weihnachtsrally in vollem Gange". Er verwies auf die sogenannte Trump-Divergenz angesichts der Zollpläne des designierten US-Präsidenten. Am Dienstag hatte die Ankündigung von Zöllen auf Einfuhren aus Mexiko, Kanada und China durch Donald Trump die Anleger am deutschen Markt besorgt.

Die UBS sieht allerdings Spielraum für Verhandlungen, auch wegen des Freihandelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und seinen beiden Nachbarn. „Zolldrohungen könnten kurzfristige Marktvolatilität auslösen, aber der fundamentale Hintergrund bleibt unterstützend", schrieben die Experten der Schweizer Großbank.

Am Nachmittag stehen zwar noch etliche US-Konjunkturdaten an. Diese dürften aber kaum in der Lage sein, die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember zu forcieren, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Verantwortlich für die erwartete Lethargie am deutschen Markt ist wohl auch die verkürzte Börsenwoche an der oft richtungsweisenden Wall Street. Wegen des Feiertags Thanksgiving pausiert dort am Donnerstag der Handel, und am darauf folgenden Schnäppchentag Black-Friday wird nur verkürzt gehandelt.

Redord-Rally an der Wall Street geht weiter

Der Dow Jones und S&P 500 haben am Dienstag nach einem zögerlichen Start ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der Nasdaq 100 legte zwar ebenfalls zu, doch bis zum Rekordhoch vor rund zwei Wochen fehlen dem technologielastigen Index noch etwas mehr als 250 Punkte oder etwas mehr als ein Prozent.

Asiens Börsen durchwachsen

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in China und Hongkong nach oben ging, gaben die Kurse in Japan erneut überwiegend nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.134 - 0,80 Prozent Hang Seng 19.614 + 2,38 Prozent CSI 300 3.907 + 1,74 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 133,96 + 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,198 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,289 - 0,37 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0480 - 0,01 Prozent USD / JPY 152,27 - 0,51 Prozent EUR / JPY 159,58 - 0,53 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,90 USD + 0,09 USD WTI 68,83 USD + 0,06 USD

Umstufungen von Aktien

Termine Unternehmen

