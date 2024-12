Am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung nur knapp unter Rekordniveau. Für den Dax zeichnen sich nach dem starken Wochenauftakt moderate Verluste ab, für eine weitere Bestmarke dürfte es zunächst einmal nicht reichen. Der deutsche Leitindex war am Montag mit einem Rekord aus dem Handel gegangen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 19.903 Punkte.

Am Vortag hatte der Dax um fast 1,6 Prozent zugelegt. Von Gewinnmitnahmen gibt es bislang aber keine Spur.

Der Dax strebt weiter nach oben. Die Vorzeichen, dass der deutsche Leitindex in eine Jahresendrally münden könnte, haben sich bewahrheitet.

"Der Dax strebt weiter nach oben", sagte der Chartanalyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er sprach von einem Ausbruch des Dax, der gegenwärtig stattfinde. "Die Vorzeichen, dass der deutsche Leitindex in eine Jahresendrally münden könnte, haben sich bewahrheitet".Interessant dürfte es am Dienstag im Automobilsektor werden. Mit UBS und der Barclays Bank haben sich gleich zwei Investmenthäuser negativ zu Mercedes-Benz geäußert. Deren Aktien verloren auf Tradegate knapp 2 Prozent. BMW gewannen dagegen 1 Prozent dank einer Kaufempfehlung von UBS.Bei Porsche AG steht einem positiven Kommentar der Barclays Bank eine Abstufung auf "Neutral" von UBS gegenüber. Die Anteile des Autobauers lagen vorbörslich leicht im Minus.

Wall Street: Dow Jones schwächelt, Tech-Rally geht weiter

Nach den jüngsten Rekorden haben sich die US-Aktienmärkte zum Auftakt der neuen Börsenwoche uneinheitlich entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, überwogen bei Papieren aus der zweiten Reihe und vor allem bei den zuletzt im Aufwärtstrend befindlichen Technologiewerten die Kursgewinner.

Der S&P 500 markierte zum Wochenstart mit 6.053 während des Handels ein weiteres Rekordhoch. Auch der Nasdaq 100 erreichte während des Handels mit 21.201 Punkten ein neues Allzeithoch.

Kräftige Gewinne an Japans Börsen

Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Die Märkte in Japan legten dabei besonders kräftig zu. US-Exportbeschränungen für Chiptechnologie nach China seien moderater als befürchtet ausgefallen, hieß es zur Begründung. Dies half vornehmlich Technologiekonzernen.

In China dagegen litten die Kurse unter der Schwäche der lokalen Währung und der Sorge um die Wirtschaft.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.248 + 1,91 Prozent Hang Seng 19.692 + 0,73 Prozent CSI 300 3.951 + 0,11 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 135,26 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,033 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,210 + 0,41 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurse Veränderung EUR / USD 1,0488 - 0,12 Prozent USD / JPY 150,10 + 0,37 Prozent EUR / JPY 157,42 + 0,26 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,12 USD + 0,29 USD WTI 68,32 USD + 0,22 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PORSCHE SE AUF 30 (35) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 100 (110) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 45 (56) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 275 (290) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT BMW AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 83 (75) EUR

- UBS SENKT MERCEDES-BENZ AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 55 (72) EUR

- UBS SENKT PORSCHE AG AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 61 (87) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 75 (84) EUR - 'SELL'

- WDH/BAADER BANK HEBT BASF AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 55 (50) EUR

- WDH/BARCLAYS HEBT PORSCHE AG AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 70 EUR

- WDH/BARCLAYS SENKT MERCEDES-BENZ AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 48,5 (65) EUR

- WDH/BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 68,50 (80,00) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 366 (350) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT FEDEX AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT CITIGROUP AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 82 USD

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT STATE STREET AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 120 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 750 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 54,90 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT GESTAMP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 3 (3,50) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FORVIA AUF 14 (16) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 30 (31) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 10 (14) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- CITIGROUP HEBT PERSIMMON AUF 'BUY' - ZIEL 1450 PENCE

- CITIGROUP STARTET BEIJER REF MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 174 SEK

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 49 (47) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT CREDITO EMILIANO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 11,50 (11,90) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 230 (220) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 105 (100) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT SONOVA AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 224 CHF

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 230 (240) EUR - 'OW'

- MORGAN STANLEY SENKT COVIVIO AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 55 EUR

- RBC HEBT ASHTEAD AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 7450 (5200) PENCE

- RBC HEBT CERES POWER AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 180 (160) PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 845 (800) PENCE - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 69 (65) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ESSILORLUXOTTICA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 248 (232) EUR

- UBS SENKT FORVIA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 9 (13) EUR

- UBS SENKT GESTAMP AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 2 (2,80) EUR

- UBS SENKT VALEO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 8 (13) EUR

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 187 (191) SEK - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Swiss Life, Investor Day 2024

20:00 USA: AT&T, Analyst & Investor Day

22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

08:30 HUN: BIP Q3/24 (endgültig)

08:45 FRA: Haushaltssaldo 10/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/24

Redaktion onvista/dpa-AFX