Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt könnte am Dienstag abreißen. Vorbörslich werden moderate Verluste erwartet, eine weitere Höchstmarke des Dax zeichnet sich mithin nicht ab. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das siebte Rekordhoch in Folge erreicht, diese Gewinne anschließend aber wieder abgegeben. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start lag der XDax bei 20.286 Punkten. Für den Dax würde das im regulären Handel ein moderates Minus von 0,3 Prozent bedeuten.

Aus börsentechnischer Sicht sei der Dax nach der jüngsten Kurs-Rally „überkauft", schrieb die Landesbank Helaba am Morgen. Eine vorübergehende Korrektur sei daher nicht unwahrscheinlich, ein Rücksetzer bis auf 20.000 Punkte möglich.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate neigten Deutsche Telekom zur Schwäche. Die Papiere der Tochter T-Mobile US waren am Vorabend im späten US-Handel verstärkt unter Druck geraten nach vorsichtigen Aussagen zum vierten Quartal.

Die Allianz-Aktie legte leicht zu. Vor einer Kapitalmarktveranstaltung hat der Großversicherer am Morgen steigende Gewinne bis 2027 in Aussicht gestellt.

Die SAP-Aktie gab um knapp zwei Prozent nach, belastet von zuletzt nicht mehr ganz so stark gestiegenen Aufträgen von Kunden.

Unter den Nebenwerten büßten Teamviewer fünf Prozent ein. Der Software-Entwickler will das US-Unternehmen 1E übernehmen, dessen Wert mit umgerechnet knapp 700 Millionen Euro angegeben wird. Teamviewer ist an der Börse rund dreimal so viel wert

Gewinnmitnahmen an der Wall Street

Nach dem zuletzt starken Lauf haben die US-Börsen am Montag an Schwung eingebüßt. Die wichtigsten Aktien-Indizes schlossen etwas tiefer. In der Vorwoche hatten alle drei Indizes Rekorde erzielt.

Nikkei legt zu

Die Börsen in Japan und China haben am Dienstag zugelegt. Damit trotzten die Börsen Chinas ein Stück weit eher schwachen Außenhandelsdaten. Der in Hongkong-Index Hang Seng schloss dagegen im Minus ab,

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.367 + 0,53 Prozent Hang Seng 20.375 - 0,19 Prozent CSI 300 3.995 + 0,73 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 136,08 + 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,117 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,189 - 0,26 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,06 + 0,14 Prozent USD / JPY 151,02 - 0,13 Prozent EUR / JPY 159,55 + 0,01 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 71,76 USD - 0,38 USD WTI 67,95 USD - 0,42 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT COMPUGROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 22 (21) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 57 (60) EUR - 'BUY'

- CITI SETZT EON AUF 'EUROPE FOCUS LIST'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 4 (3,70) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 13,90 (12,90) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 89,90 (82,80) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 46,50 (43,70) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT DWS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 48 (42,60) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 3,30 (2,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 220 (194) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 37,50 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 104 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'

- STIFEL HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 40 (36) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT EBAY AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 52 (60) USD

- UBS HEBT ZIEL FÜR ORACLE AUF 210 (200) USD - 'BUY'

- BERNSTEIN STARTET AT&T MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 28 USD

- BERNSTEIN STARTET T-MOBILE US MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 265 USD

- BERNSTEIN STARTET VERIZON MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 48 USD

- BMO HEBT UPS AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 150 USD

- UBS HEBT VICTORIA'S SECRET AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 47 (18) USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MERCK & CO AUF 125 (135) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT TIM AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 0,32 (0,38) EUR

- BARCLAYS SENKT BT GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 190 PENCE

- BARCLAYS SENKT KPN AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 4,20 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,60 (5) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- GOLDMAN HEBT BRITISH LAND AUF 'BUY' - ZIEL 500 PENCE

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 515 (560) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 17 (18) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KLEPIERRE AUF 32,20 (32,50) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 44 (47) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 61 (66) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC SENKT EDP ENERGIAS DE PORTUGAL AUF 'HOLD' - ZIEL 3,80 EUR

- HSBC SENKT EDP RENOVAVEIS AUF 'HOLD' - ZIEL 11,70 EUR

- HSBC SENKT SNAM AUF 'HOLD' - ZIEL 4,90 EUR

- JPMORGAN HEBT UNITE GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1070 (1100) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FINECO AUF 19,40 (17,10) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 13500 (12000) P - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ST JAMES'S PLACE AUF 1250 (1030) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT COFINIMMO AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 63 (67) EUR

- JPMORGAN SENKT GECINA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 110 (121) EUR

- JPMORGAN SENKT KLEPIERRE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 30 (31) EUR

- JPMORGAN SENKT KOJAMO AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 10,50 EUR

- JPMORGAN SENKT LONDONMETRIC PROPERTY AUF 'NEUTRAL' (OW) - ZIEL 226 (235) PENCE

- JPMORGAN SENKT NINETY ONE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 159 (165) PENCE

- JPMORGAN SENKT SCHRODERS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 353 (407) PENCE

- JPMORGAN SETZT CVC UND PARTNERS GROUP AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT FINECO AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT ST JAMES'S PLACE ALS SEKTOR-'TOP-PICK' AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- RBC HEBT HIKMA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 2375 PENCE

Termine Unternehmen

07:30 DEU: Allianz, Mitteilung zu Capital Markets Day (9.30 Uhr)

10:00 DEU: Heraeus Precious Metals, Online-Pk zur 2025er-Edelmetallprognose

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

18:30 DEU: Adidas, SdK Investor Aktien Forum

18:30 DEU: Metro AG, Jahreszahlen

CHE: Weltluftfahrtverband IATA Global Media Day mit Finanzprognosen für Airlines 2024 und 2025

USA: Southwest Airlines, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Goldman Sachs 2024 U.S. Financial Services Conference

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 11/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert)

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/24

14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/24 (detailliert)

14:30 USA: Produktivität Q3/24 (detailliert)

über Nacht CHN: Handelsbilanz 11/24

Redaktion onvista/dpa-AFX