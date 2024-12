Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach einem fast 20-prozentigen Anstieg des Dax im laufenden Jahr wird der Leitindex am Montag leicht tiefer erwartet. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,37 Prozent auf 19.911 Punkte.

Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende.

Die wichtigsten Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks hatten wie erhofft die Leitzinsen gesenkt und so Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver gemacht.

Zudem färbte der vor allem in den USA spürbare Hype um Künstliche Intelligenz (KI) auch positiv auf den hiesigen Aktienmarkt ab. Die Hoffnung ist, dass auch hierzulande mit KI kräftig Geld verdient werden kann.

Damit konnte der Dax Anfang Dezember erstmals über 20.000 Punkte steigen. Sein aktuelles Rekordhoch erreichte der Leitindex am 13. Dezember bei 20.522 Punkten.

Was kommt im nächsten Jahr?

Die Blicke der Anleger sind derweil Altmann zufolge bereits auf das kommende Jahr gerichtet, das turbulenter zu werden verspreche als 2024. Im neuen Jahr dürften sich Anleger Experten zufolge mit vielen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sehen.In den USA etwa wird Donald Trump als Präsident wohl seine America-First-Politik vorantreiben, indem er zum Beispiel die Importzölle erhöht.

Aus China, einem der wichtigsten Märkte für viele europäische Unternehmen, kommt aktuell zudem mehr Schatten als Licht. Die Wirtschaftslage dort ist seit der Corona-Zeit mau.

Siemens Healthineers könnte heute im Fokus stehen

Am Montag nun könnten geringe Handelsumsätze bei Einzeltiteln für erratische Kursausschläge sorgen.

Im Blick stehen auch die Aktien von Siemens Healthineers. In einem Gespräch mit dem Handelsblatt sagte Siemens-Finanzchef Ralf Thomas, dass der Technologiekonzern bis Ende 2025 über seinen Mehrheitsanteil an der Medizintechnik-Tochter entscheiden will. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere von Siemens Healthineers 1,7 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Freitag.

Verluste an der Wall Street

Die US-Börsen haben am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones gab am Freitag um 0,77 Prozent nach. Auf Wochensicht ergibt sich gleichwohl ein Plus von 0,35 Prozent. Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des bekanntesten Wall-Street-Index Anfang Dezember können sich die Anleger insgesamt über ein gutes Börsenjahr 2024 freuen. Der Dow Jones bringt es aktuell auf ein Plus von etwas mehr als 14 Prozent.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel am Freitag um 1,11 Prozent. Für den nahe seines Rekordhochs notierenden, technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,36 Prozent nach unten. Er hat seit Jahresbeginn allerdings auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Dow Jones.

Überwiegend Verluste in Asien

Schwache Vorgaben von der Wall Street haben am Montag auf der Stimmung an vielen Börsen Asiens gelastet.

Renten

Devisen

Rohöl

Termine Konjunktur

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

10:30 SVN: Verbraucherpreise 12/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/24

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/24

