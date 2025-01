Der Dax könnte am Donnerstag seinen Vortagsrekord übertreffen. Mit einem freundlichen Start dürfte der deutsche Leitindex über die Marke von 20.600 Punkten zurückkehren und sich dort seiner Bestmarke nähern. Mit den US-Verbraucherpreisen und starken Zahlen großer US-Banken im Rücken war er am Mittwoch zwischenzeitlich bis auf 20.629 Punkte geklettert.

Am Donnerstagmorgen signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung einen Start bei 20.623 Punkten, was ein Plus von 0,2 Prozent bedeuten würde. An der Wall Street hatten die Anleger am Vorabend ebenfalls positiv auf die Inflationszahlen reagiert, vor allem bei den zinsempfindlichen Technologiewerten.

Die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate des Preisauftriebs, die Energie und Nahrungsmittel außen vor lässt, überraschte zum Ausklang des Jahres mit einer leichten Abschwächung. Das minderte Sorgen, dass die US-Notenbank Fed 2025 ihren Zinssenkungskurs stoppen könnte oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben muss. Denn jüngst hatten starke Daten vom US-Arbeitsmarkt und die hartnäckig hohe Inflation in den USA die Spekulation auf sinkende Zinsen gedämpft.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprechen die am Vortag hohen Umsätze dafür, dass viele, die bislang an der Seitenlinie gewartet haben, nun auf den Börsenzug aufspringen.

Gerade kurz nach Jahresbeginn ist die Angst, bei möglichen Kursgewinnen nicht dabei zu sein, bei vielen sehr groß.

Einzelwerte im Überblick

Unternehmensseitig sorgt am Donnerstag Verbio für negative Schlagzeilen. Hier bahnen sich Kursverluste im deutlich zweistelligen Prozentbereich an, nachdem der Biokraftstoff-Hersteller wegen technischer Probleme und einer schwachen Preisentwicklung die Prognose für das operative Ergebnis gesenkt hat. Die Aktien werden auf dem niedrigsten Niveau seit Sommer 2020 erwartet.

Im Dax hatte Zalando bessere Nachrichten zu bieten, hier ging es im Tradegate-Handel um fast acht Prozent bergauf. Der Online-Händler übertraf dank eines Endspurts im vergangenen Jahr sein Profitabilitätsziel. Als Treiber hinzu kommt eine Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS. Analyst Yashraj Rajani glaubt an einen Zyklus, in dem sich das Unternehmen immer höhere Ziele stecken könnte.

Fast vier Prozent höher erwartet werden ferner die Aktien von Drägerwerk. Händler urteilten, die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Eckdaten des Herstellers von Gesundheits- und Sicherheitstechnik seien durchwachsen ausgefallen. Positiv komme bei den Anlegern aber eine bessere Auftragsentwicklung an, hieß es.

Gewinne an der Wall Street

Etwas nachlassende Inflationssorgen und starke Quartalszahlen aus dem Finanzsektor haben dem New Yorker Aktienmarkt am Mittwoch kräftig Auftrieb gegeben. Am Anleihemarkt sanken die Renditen.

Gewinne an Asiens Börsen

Die Stimmung an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien ist am Donnerstag gut gewesen. Rückenwind lieferten US-Verbraucherpreisdaten, die die Inflationssorgen der Anleger etwas minderten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.572 + 0,33 Prozent Hang Seng 19.496 + 1,09 Prozent CSI 300 3.800 + 0,11 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 131,52 + 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen + 2,528 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen + 4,649 - 0,09 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0283 - 0,12 Prozent USD / JPY 156,07 - 0,26 Prozent EUR / JPY 160,49 - 0,38 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,02 USD - 0,01 USD WTI 80,07 USD + 0,03 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 9,50 (10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 50 (66) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 92 (86) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT MERCEDES-BENZ AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 60 (72) EUR

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 64 (74) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE SE AUF 40 (42) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 102 (105) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 320 (290) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 22 (18,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZALANDO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 40 (28) EUR

- UBS SENKT ABOUT YOU AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 6,50 (6,20) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR CITIGROUP AUF 86 (75) USD - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR JPMORGAN AUF 287 (276) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR WELLS FARGO AUF 87 (85) USD - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 605 (550) USD - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET PHILIP MORRIS MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 140 USD

- MORGAN STANLEY STARTET ALTRIA MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 54 USD

- CITIGROUP SENKT SOUTHWEST AIRLINES AUF 'SELL' - ZIEL 29,50 USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ELI LILLY AUF 970 (1050) USD - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR WELLS FARGO AUF 86 (84) USD - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 675 (650) USD - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR JPMORGAN AUF 300 (280) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6300 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 500 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 62 (60) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP SENKT AB FOODS AUF 'SELL' - ZIEL 1770 PENCE

- EXANE BNP HEBT BAE SYSTEMS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 1286 PENCE

- EXANE BNP HEBT THALES AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 176 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BE SEMICONDUCTOR AUF 170 (151) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 58 (45) SEK - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT NOKIA AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 3,50 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 27 (30,70) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 6 (5,60) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN NIMMT FERROVIAL MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 49 EUR

- JPMORGAN SETZT FERROVIAL AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY HEBT LEONARDO AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 35 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT SAFRAN AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 243 EUR

- UBS SENKT JD SPORTS FASHION AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 103 (155) PENCE

- UBS SENKT SAINT-GOBAIN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 92 (91) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 70 (72) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Geberit, Jahresumsatz

07:30 TWN: TSMC, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

12:30 USA: First Horizon, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

NOR: Aker ASA, Q4-Umsatz

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/24

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/24

08:00 GBR: BIP 11/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 11/24

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 11/24

08:00 GBR: Bauproduktion 11/24

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 11/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/24

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 11/12.12.24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz12/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise12/24

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände 11/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 1/25

Redaktion onvista/dpa-AFX