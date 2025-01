Nach zwei Tagen mit neuen Höchstständen könnten leichte Gewinne am Freitag schon für den nächsten Dax-Rekord reichen. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Start bei 20.678 Punkten, was ein Plus von 0,1 Prozent bedeuten würde.

Mit der Indikation steht der Dax knapp über seiner Bestmarke, die er Tags zuvor mit gut 20.675 Punkten aufgestellt hatte. Der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos sieht ihn „nach wie vor in einem klassischen kurzfristigen Aufwärtstrend" und glaubt daher auch zum Wochenschluss an ein erneutes Hoch.

Auf Wochensicht hat der Dax schon mehr als zwei Prozent zugelegt. Sein Jahresplus hat er nach dem Sprung im Vorjahr auf fast vier Prozent ausgebaut.

Am Vorabend war die Erholungsrally an der wegweisenden Wall Street ins Stocken geraten. Kurz bevor die Vereinigten Staaten mit Donald Trump einen neuen, altbekannten Präsidenten bekommen, gingen die Anleger dort etwas in die Defensive vor allem bei Technologiewerten.

Seine Amtseinführung findet am Montag statt, wenn in den USA der Handel am „Martin Luther King Day" pausiert.

Laut dem Marktanalysten Konstantin Oldenburger von CMC Markets ist „die große Bühne bereitet" für einen Mann, der in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren in Sachen Wirtschaft und Geopolitik wohl viel verändern werde.

Trumps erste Amtszeit sei von einem zollintensiven Ansatz geprägt gewesen, der sich insbesondere gegen China gerichtet habe. Auch seine zweite Amtsperiode werde wohl neue Zölle und Einschränkungen mit sich bringen. Die große Sorge dabei ist, dass dies die Inflation anheizen könnte.

Einzelwerte im Überblick

Der vorbörslich auffälligste Einzelwert aus der Dax-Familie ist Süss Microtec, denn der Kurs sprang im Tradegate-Handel um 15 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern hatte die Anleger am Vorabend nach Börsenschluss mit starken Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr überrascht. Die Aktien konterten damit ihre jüngste Schwäche. Sie hatten binnen weniger Handelstage fast 28 Prozent an Wert eingebüßt. Im SDax sind sie 2025 der zweitgrößte Verlierer.

Aus dem Dax könnten die Papiere des Schwergewichts SAP einen Blick wert sein nach einer Kaufempfehlung aus den USA, wo die Aktie bei technologieorientierten Anlegern durchaus mit im Fokus steht. Sie wurden vom Analysehaus TD Cowen auf Buy hochgestuft.

Kursverluste an der Wall Street

Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag etwas den Fuß vom Gas genommen. Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was die Hoffnung auf Zinssenkungen eher stützte. Zudem sagte US-Notenbank-Direktor Christopher Waller im US-Fernsehsender CNBC, Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte seien denkbar, sollten Daten zur Inflation weiter günstig ausfallen.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Märkte in Amerika lieferten keinen Rückenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.451 - 0,31 Prozent Hang Seng 19.574 + 0,27 Prozent CSI 300 3.813 + 0,36 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Futures 131,54 - 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,520 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,610 + 0,09 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0292 - 0,08 Prozent USD / JPY 155,57 + 0,23 Prozent EUR / JPY 160,11 + 0,15 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 81,78 USD + 0,49 USD WTI 79,34 USD + 0,66 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT BRENNTAG AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 70 (75) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 39 (34) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 42,50 (37) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 336 (337) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 103 (117) EUR - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 19 (18) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 523 (513) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- TD COWEN HEBT SAP AUF 'BUY' - ZIEL 295 EUR

- UBS SENKT BRENNTAG AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 60 (80) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 124 (108) USD - 'NEUTRAL'

- CANTOR STARTET MICROSOFT MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 509 USD

- CANTOR STARTET SNOWFLAKE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 201 USD

- CANTOR STARTET SERVICENOW MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1332 USD

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 151 (144) USD - 'BUY'

- TD COWEN HEBT SALESFORCE AUF 'BUY' - ZIEL 400 USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 66 (73) USD - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR APPLIED MATERIALS AUF 245 (246) USD - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KLA CORP AUF 880 (900) USD - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LAM RESEARCH AUF 90 (114) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT IMCD AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 187 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 173 (170) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6300 (6400) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 30 (33) EUR - 'BUY'

- DZ BANK HEBT FV FÜR TSMC AUF 255 (238) TWD - 'KAUFEN'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 390 (360) PENCE - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 165 (133) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 7500 (7300) PENCE - 'BUY'

- HSBC SENKT VIVENDI AUF 'HOLD' - ZIEL 2,70 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 175 (150) CHF - 'OVERWEIGHT'

- KORREKTUR: DZ BANK HEBT FV FÜR TSMC AUF 255 (238) USD - 'KAUFEN'

- ODDO BHF HEBT EPIROC AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 195 SEK

- ODDO BHF SENKT DORMAKABA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 691 CHF

- ODDO BHF SENKT SANDVIK AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 190 SEK

- RBC HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 143 (128) CHF - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 400 (450) DKK - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 180 (150) CHF - 'BUY'

Termine Unternehmen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

03:00 CHN: BIP Q4/24

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/24

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/24

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/24

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/24

15:00 USA: Neue IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft (Es handelt sich um ein Update der Prognose vom Oktober.)

15:15 USA: Industrieproduktion 12/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/24

Redaktion onvista/dpa-AFX