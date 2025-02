Für den Dax dürfte sich am Dienstag zunächst wenig tun. Tags zuvor hatte er nur in Nachkommastellen einen weiteren Rekord über 21.945 Punkten geschafft, war dann aber wieder etwas zurückgefallen. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Dienstag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen unveränderten Start bei 21.911 Punkten. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 dürfte zunächst auf der Stelle treten.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Im Dax stehen am Morgen wohl Merck KGaA im Fokus. Die Darmstädter bestätigten Übernahmegespräche mit Springworks Therapeutics - einem Spezialisten für zielgerichtete Tumortherapie. Die Aktien von Merck notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate fast ein Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag und erholten sich damit etwas vom Kursrutsch zu Wochenbeginn.

Ansonsten geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. Der weltgrößte Reisekonzern Tui etwa startete mit klaren Zuwächsen in die Wintersaison. Damit stiegen dessen Papiere auf Tradegate um knapp ein Prozent.Die Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy legte wie von Analysten erwartet einen Sprung beim operativen Gewinn hin. Grund war der strikte Sparkurs. Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz zog derweil überraschend stark an. Auf Tradegate legten die Aktien damit um fast ein Prozent zu.

Gewinne an der Wall Street

Nach dem jüngsten Rückschlag ist die Wall Street mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Trotz neuer Zollankündigungen durch Donald Trump blieben die Anleger vorerst gelassen. Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen.

Asiens Börsen zurückhaltend

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Dienstag überwiegend zurückgehalten. Das Thema US-Zölle und Zolldrohungen bleibt im Fokus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.801 + 0,04 Prozent Hang Seng 21.370 - 0,71 Prozent CSI 300 3.883 - 0,46 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 133,30 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,379 + 0,64 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,511 + 0,45 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0304 - 0,03 Prozent USD / JPY 151,96 0,01 Prozent EUR / JPY 156,58 -0,03 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,16 USD + 0,29 USD WTI 72,57 USD + 0,25 USD

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 23,50 (20,50) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 59 (52) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 105 (98) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 40 (37,20) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 116 (132) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 11,50 (12) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR MCDONALD'S AUF 350 (345) USD - 'BUY'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR QUALCOMM AUF 192 (194) USD - 'KAUFEN'

- WDH/DZ SENKT CLOUDFLARE AUF 'VERKAUFEN' (HALTEN) - FAIRER WERT 145 (126) USD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MCDONALD'S AUF 300 (280) USD - 'OVERWEIGHT'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTET NEUROCRINE BIOSCIENCES MIT 'HOLD' - ZIEL 138 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,70 (4,60) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT UBS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 37 (29) CHF- GOLDMAN HEBT ALPHA BANK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 2,40 (1,90) EUR

- GOLDMAN SENKT EUROBANK AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 2,80 (2,50) EUR

- GOLDMAN STARTET SILENCE THERAPEUTICS MIT 'SELL' - ZIEL 6 USD

- HSBC HEBT EQUINOR AUF 'BUY' - ZIEL 320 NOK

- JEFFERIES HEBT ESSILORLUXOTTICA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 310 (195) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT EDP AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 3,30 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 135 (130) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1800 (1700) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen

07:10 DEU: Norma Group, Q4-Umsatz

07:15 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

11:00 DEU: TUI, Hauptversammlung

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:30 USA: Humana, Q4-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

13:15 USA: S&P Global, Q4-Zahlen

15:00 DEU: Amadeus Fire Telko zu Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Jahreszahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: American International Group, Q4-Zahlen

USA: Lyft, Q4-Zahlen

USA: Gilead Sciences, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25

12:00 LVA: Handelsbilanz 12/24

Redaktion onvista/dpa-AFX