Der Dax dürfte seine Rekordjagd am Mittwoch fortsetzen und es erstmals über 22.100 Punkte schaffen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ließ eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.088 Punkte erwarten. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx wurde moderat in der Gewinnzone gesehen.

Weiteren Auftrieb geben vermutlich vor allem deutliche Kursgewinne an der Börse in Hongkong. Während es an der Wall Street recht ruhig zugegangen war, kletterte der Hang Seng am Morgen zeitweise um fast zweieinhalb Prozent. Kursgewinne beim E-Autohersteller BYD und dem Onlinehändlers Alibaba führten den Index auf das höchste Niveau seit Oktober.

Sorgen wegen der zahlreichen Handelskonflikte, die die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump, jüngst anzettelte, rücken für viele Investoren weiter in den Hintergrund. Experten warnen aber vor zu viel Gelassenheit.

Aktien der Deutschen Börse mit Rekord

Im Dax sind die Aktien der Deutschen Börse einen Black wert. Am Vorabend kletterten sie nach Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate mit 249 Euro einen weiteren Rekord. Das Niveau konnten sie zwar nicht ganz halten, legten aber immer noch deutlich zu.

In der zweiten Reihe schnellten die Papiere von Teamviewer auf Tradegate um gut sechs Prozent nach oben. Der Softwareanbieter will in den kommenden Jahren über den Ausbau der IT-Automatisierung und mit dem digitalen Umbau der Industrie sein Wachstum wieder beschleunigen.

Beim Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec überschattete zwar eine weiterhin schwache Nachfrage vor allem im Gerätegeschäft den Start in das neue Geschäftsjahr. Auftragseingang und -bestand jedoch zogen deutlich an, was beim Management für vorsichtigen Optimismus sorgt. Unter dem Strich gaben die Anteilsscheine auf Tradegate geringfügig nach.

Ein positiver Analystenkommentar ließ die Aktien von Schott Pharma auf Tradegate um knapp drei Prozent steigen. Die Investmentbank Stifel hatte die Papiere zum Kauf empfohlen.

Wall Street wenig bewegt

Vor den zur Wochenmitte erwarteten monatlichen Inflationsdaten haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt und keine klare Richtung eingeschlagen. Vorsicht herrschte wieder, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die angekündigten Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl aus allen Ländern auf den Weg gebracht hatte.

Asiatische Börsen klar im Plus

Die wichtigsten Börsen Asiens haben Mittwoch überwiegend zugelegt. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten stieg zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong um 1,9 Prozent anzog. In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss knapp ein halbes Prozent im Plus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.890 + 0,23 Prozent Hang Seng 21.768 + 2,22 Prozent CSI 300 3.919 + 0,94 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs/Umlaufrendite Veränderung Bund-Future 132,62 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,441 + 0,012 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,543 + 0,006 Prozent

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,77 USD - 0,10 Prozent WTI 73,05 USD - 0,16 Prozent

Umstufungen von Unternehmen

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 240 (230) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 32 (45) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 20 (19) EUR - 'BUY'

- STIFEL HEBT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 60 EUR

- STIFEL HEBT SCHOTT PHARMA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 26,50 (34,00) EUR

- STIFEL HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 285 (250) EUR - 'HOLD'

- STIFEL HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 65 (60) EUR - 'BUY'

- STIFEL SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 97 (107) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 74 (70) USD - 'OVERWEIGHT'

-DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR MCDONALD'S AUF 345 (330) USD - 'KAUFEN'

- UBS HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 78 (72) USD - 'BUY'

- RBC HEBT EOG RESOURCES AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 155 (150) USD

- UBS HEBT ZIEL FÜR DOORDASH AUF 204 (200) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ON HOLDING AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 57 USD

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DOORDASH AUF 212 (192) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 11 (10) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 50 (46,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- CITIGROUP HEBT UPM-KYMMENE AUF 'BUY' - ZIEL 36 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 530 (515) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 499 (459) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC SENKT SPECTRIS AUF 'HOLD' - ZIEL 3200 PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 12 (10) CHF - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 167 (145) NOK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 53 (49) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT GRIFOLS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 12 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT L'OREAL AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 379 EUR

- MORGAN STANLEY STARTET ASTRAZENECA MIT 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET NOVO NORDISK MIT 'EQUAL-WEIGHT'

- STIFEL HEBT DIASORIN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 115 (82) EUR

- STIFEL HEBT ZIEL FÜR LONZA GROUP AG AUF 640 (625) CHF - 'BUY'

- STIFEL SENKT ZIEL FÜR MEDARTIS AUF 86 (110) CHF - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 14,00 (13,80) CHF - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR BP AUF 525 (500) PENCE - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 246 (228) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen

06:30 CHE: SGKB, Jahreszahlen

06:45 CHE: DKSH, Jahreszahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:30 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen und Strategieausglick 2025-2027

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid), Frankfurt/M.

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

22:00 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen

Termine ohne Zeitangaben

FRA: Rexel, Jahreszahlen

NLD: Randstad, Jahreszahlen

USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Geldmenge M3/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/25 (vorläufig)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/25

14:30 USA: Realeinkommen 1/25

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX