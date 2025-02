Der deutsche Aktienmarkt könnte seinen Höhenflug zur Wochenmitte fortsetzen. Knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein moderates Plus bei 22.862 Punkten.

Damit bleibt der deutsche Leitindex dran an einer weiteren Höchstmarke, die am Vortag auf 22.882 Punkte gesteigert wurde. Die Luft scheint allerdings zunehmend dünner zu werden. Seit Jahresbeginn steht für das Börsenbarometer ein Aufschlag von fast 15 Prozent zu Buche.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Aus Unternehmenssicht stehen am Morgen Quartalszahlen von MTU auf der Agenda. Der Triebwerksbauer hat trotz des aufwendigen Rückrufs tausender Antriebe 2024 ein Rekordjahr hingelegt. Beim bereinigten operativen Gewinn überschritt MTU erstmals die Milliardenmarke, und dies ein Jahr früher als ursprünglich geplant.

Außerdem informierte SAF-Holland am Morgen über die jüngste Geschäftsentwicklung. Der Nutzfahrzeugzulieferer im vierten Quartal einen Umsatzrückgang von fast 18 Prozent. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte 10,4 Prozent. SAF-Holland litt im vergangenen Jahr unter einer schwachen Nachfrage im Erstausrüstergeschäft. Erste Eckdaten für 2024 hat das Unternehmen bereits Mitte Januar veröffentlicht, die nun bestätigt wurden.

Einen Blick wert sein dürften auch Automobiltitel, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend Zölle auf den Import von Fahrzeugen in die USA in Aussicht gestellt hatte. "Sie werden in der Nähe von 25 Prozent liegen", sagte Trump auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz. Er wolle sich am 2. April konkreter dazu äußern. Zölle würden nicht anfallen, wenn Unternehmen in den USA produzierten, betonte der Republikaner. Offen blieb, ob Trump nur über die Einfuhren aus bestimmten Weltregionen sprach.

Ansonsten könnten Analystenstudien bei einigen Werten für Bewegung sorgen. So sprach die Citigroup eine Verkaufsempfehlung für die Aktie von Delivery Hero aus und Morgan Stanley stufte die Papiere von Heidelberg Materials von Overweight auf Equal-weight herab. Zudem nahm das Bankhaus Metzler die Anteilsscheine von Aixtron mit der Einstufung Hold und einem Kursziel von 15 Euro in die Bewertung auf.

Kein Schwung an der Wall Street

Nach der feiertagsbedingten Pause zum Wochenstart hat den New Yorker Börsen am Dienstag über weite Strecken frischer Schwung gefehlt.

Asiens Börsen durchwachsen

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Auf der Stimmung lastete einmal mehr die Debatte um mögliche US-Zölle auf Autoimporte. So stellte US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent in Aussicht. Wenngleich Beobachter das weiterhin eher als Verhandlungsmasse in den internationalen Handelskonflikten sehen, die die USA anzetteln, sorgt die Debatte weiter für Unsicherheit.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.164 - 0,27 Prozent Hang Seng 22.904 - 0,31 Prozent CSI 300 3.940 + 0,70 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 131,90 + 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,492 + 0,06 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,547 +0,07 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0455 + 0,07 Prozent USD / JPY 151,75 - 0,18 Prozent EUR / JPY 158,66 - 0,10 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,03 USD + 0,19 USD WTI 72,07 USD + 0,22 USD

Umstufungen von Aktien

- BAIRD SENKT QIAGEN AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 40,15 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 4,90 (4) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 120 (100) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT DELIVERY HERO AUF 'SELL' - ZIEL 26 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 117 (112) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- UBS SENKT ZIEL FÜR EON AUF 15,80 (16,20) EUR - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CAPGEMINI AUF 200 (215) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT TATE & LYLE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 600 (900) PENCE

- BOFA SENKT ZIEL FÜR CAPGEMINI AUF 209 (216) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 12800 (12300) DKK - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1136 (1137) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT STMICRO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 34 (23) EUR

- JPMORGAN HEBT ANTOFAGASTA AUF 'OVERWEIGHT' (UW) - ZIEL 2400 (1600) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABN AMRO AUF 16,90 (15,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT TRAINLINE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 400 (500) PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 25,42 (27,49) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT HOLCIM AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR CAPGEMINI AUF 173 (182) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'

- WDH/JEFFERIES SENKT JULIUS BÄR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 58 (54) CHF

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 340 (370) DKK - 'HOLD'

Termine Unternehmen

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

07:00 FRA: Nexans , Jahreszahlen

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

07:30 DEU: Intershop, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz)

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung

10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk

13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (14.00 h Bilanz-Pk)

17:00 USA: PNC Financial Services, Hauptversammlung

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

19:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 12/24

00:50 JPN: Handelsbilanz 1/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/25

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse): Wichtigste Handelspartner und Handelsgüter, Jahr 2024

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 12/24

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/24

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne 1/25

14:30 USA: Baugenehmigungen 1/25

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.1.25

