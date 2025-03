Der jüngsten Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt winkt am Mittwoch eine Fortsetzung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Dax-Indikator ein Plus von 2,3 Prozent auf 22.850 Punkte.

Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird knapp zwei Prozent erholt erwartet. Bei beiden Indizes stehen seit Jahresbeginn trotz der Turbulenzen der vergangenen Tage immer noch prozentual zweistellige Gewinne zu Buche - im Gegensatz zu den überwiegend deutlichen Verlusten der großen US-Börsenbarometer.

Für den Dax wirkten das geplante Sondervermögen für Infrastruktur und die höheren Verteidigungsausgaben an der Schuldenbremse vorbei „wie ein riesiges Konjunkturpaket“, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Viele Branchen und Firmen dürfen sich jetzt auf zusätzliche Großaufträge freuen.

Am Dienstagabend hatten die Unionsparteien und die SPD ein historisches Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur geschnürt. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll den Plänen zufolge für Verteidigungsausgaben gelockert und ein Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen werden.

Zudem gibt es auf internationaler Ebene nach dem Eklat im Weißen Haus wieder Zeichen für eine Annäherung zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj. In einer Rede vor beiden Kammern des US-Parlaments hat Trump derweil seine bisherige Arbeit als beispiellos erfolgreich angepriesen. Themen wie der russisch-ukrainische Krieg oder der Zollstreit mit den Nachbarländern Kanada und Mexiko kamen nur am Rande vor.

Am Montag war der Dax dank einer Rally von Rüstungs- und Autoaktien erstmals in seiner Geschichte deutlich über die Marke von 23.000 Punkten gesprungen. Nur einen Tag später erlitt er wegen Ängsten vor einem globalen Handelskrieg den heftigsten Einbruch seit drei Jahren. Laut Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend trotz dieser Verwerfungen bestätigt.

Dow Jones fällt weiter

Die US-Zollstreitigkeiten zwischen wichtigen Handelspartnern haben den Leitindex Dow Jones am Dienstag letztlich erneut belastet. Ein Erholungsversuch im Tagesverlauf scheiterte, da der Verkaufsdruck zum Handelsschluss wieder zugenommen hatte. China und Kanada reagierten auf die neuen US-Importzölle ihrerseits mit Gegenzöllen.

Auch Mexiko stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht, ließ die Details zunächst aber offen. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hatte bereits vor dem Inkrafttreten der US-Zölle Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe angekündigt. China teilte mit, man werde ab dem 10. März zusätzliche Zölle vor allem auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA erheben.

Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Trotz drohender Handelskonflikte und Problemen im Inland will China in diesem Jahr laut einem Arbeitsbericht der Regierung erneut ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent erzielen.

Das Ziel gilt in Anbetracht der ökonomischen Lage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und der Streitigkeiten mit internationalen Handelspartnern als ambitioniert. China signalisiert mit dem Ziel Beobachtern zufolge, dass es Geld in die Hand nehmen will, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.418 + 0,23 Prozent Hang Seng 23.615 + 2,94 Prozent CSI 300 3.902 + 0,45 Prozent

Handelskammer: Chinas Wachstumsziel gut für deutsche Firmen heute · 07:53 Uhr · dpa-AFX

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund Future 130,72 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,479 - 0,40 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,247 + 0,88 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0639 + 0,29 Prozent USD / JPY 149,67 + 0,39 Prozent EUR / JPY 159,23 + 0,67 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 70,83 USD - 0,21 USD WTI 67,71 USD - 0,55 USD

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 23 (18) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT DEUTSCHE TELEKOM AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 36 (34) EUR

- ODDO BHF HEBT AUTO1 AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 28 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 70 (59) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT T-MOBILE US AUF 'HOLD' - ZIEL 270 USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KUEHNE + NAGEL AUF 210 (215) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 120 (115) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT JUST EAT TAKEAWAY AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 20,30 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 16,5 (16) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT H&M AUF 'HOLD' - ZIEL 145 SEK

- HSBC SENKT HALEON AUF 'HOLD' - ZIEL 420 PENCE

- JEFFERIES HEBT ACERINOX AUF 'BUY' - ZIEL 13 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KUEHNE + NAGEL AUF 180 (185) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 320 (280) PENCE - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 12300 (11500) DKK - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT CAMPARI AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 6,30 (8,50) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR KUEHNE + NAGEL AUF 212 (235) CHF - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR WPP AUF 590 (720) PENCE - 'SELL'

Termine Unternehmen

06:45 DEU: Evonik, Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk, 11.30 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkoferenz)

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 ITA: Telecom Italia, Jahrezahlen (detailliert)

07:45 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (12.00 h Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen Telefonkonferenz

10:30 DEU Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Analyst & Investor Day

22:00 DEU: Deutsche Börse, Planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

FRA: Atos, Jahreszahlen

USA: Foot Locker, Q4-Zahlen

Termine Konjkunktur

01:30 JPN: Jibun Bank Dienste 2/25 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 2/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 2/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 1/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/25 (vorab)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/25

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 2/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 1/25 (endgültig)

16:00 USA: ISM Services Index 2/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

Redaktion onvista/dpa-AFX