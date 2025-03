Kommentar zu Plänen der US-Regierung Trumps Krypto-Reserve ist der Albtraum der Bitcoin-Puristen onvista · 03.03.2025, 15:34 Uhr Uhr Maximilian Nagel Redakteur

Donald Trump kündigte am Wochenende an, dass die USA eine strategische Krypto-Reserve anlegen werden. Der Markt überschlägt sich. Aber ob die Pläne wirklich so positiv für den Sektor sind, bleibt offen - und der ursprünglichen Idee von Bitcoin laufen sie zuwider.

Quelle: Phil Mistry/Shutterstock.com

onvista Premium-Artikel