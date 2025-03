Nach der jüngsten Verlustserie nimmt der deutsche Aktienmarkt einen neuerlichen Anlauf nach oben. Positive Impulse liefert die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von rund 0,6 Prozent auf 22.457 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,7 Prozent höher erwartet.

Von seinem Rekord bei 23.475 Punkten am Donnerstag war der Dax zuletzt um fast fünf Prozent zurückgefallen. Dabei hatte er auch die 21-Tage-Linie unterschritten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

Auf Unterstützung der US-Indizes kann der Dax weiterhin nicht zählen. Denn der Dow Jones und die Nasdaq-Indizes rutschen auf dem tiefsten Niveau seit September 2024 von Tief zu Tief.

Der Zuckerschock an den Börsen nach den US-Wahlen im November hat sich in einen unangenehmen Kater verwandelt, da die politischen Realitäten von Trump 2.0 allmählich deutlich werden.

Unterdessen sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent in Kraft getreten. Die Europäische Union hat eine entschiedene Reaktion angekündigt. So sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Zölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Whisky, Motorräder und Boote fällig werden - ein großer Handelskonflikt bahnt sich an.

Verluste an der Wall Street

Der Dow Jones hat seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. Das Börsenumfeld ist weiter von Konjunktursorgen geprägt. Am Dienstag nun legte Donald Trump nach. Der US-Präsident erklärte, dass er die Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada auf 50 Prozent erhöhen werde. Die Bereitschaft der Ukraine zu einer Waffenruhe im Krieg mit Russland konnte die Kurse nur kurz stützen.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die von der US-Zollpolitik ausgelöste Unsicherheit belastet die Märkte weiterhin. In den USA wächst die Sorge vor einer möglichen Rezession.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.819 + 0,07 Prozent Hang Seng 23.538 - 1,02 Prozent CSI 300 3.930 - 0,29 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund Future 126,86 + 0,14 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,910 + 1,32 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,262 - 0,61 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0904 - 0,14 Prozent USD / JPY 148,03 + 0,16 Prozent EUR / JPY 161,41 + 0,03 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 69,92 USD + 0,36 USD WTI 66,62 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 18 (12) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 6,5 (10,5) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 11,1 (13) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JEFFERIES STARTET DHL GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 60 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 43 (41,6) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 42,5 (37) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 84 (89) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR TRATON AUF 41 (43) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ORACLE AUF 150 (157) USD - 'HOLD'

- RBC SENKT ZYNEX INC AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 5,50 (11) USD

- BARCLAYS HEBT TREATT AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 480 PENCE

- BARCLAYS SENKT IAG AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 250 (420) PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 200 (190) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT HARBOUR ENERGY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 205 (320) PENCE

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 77 (69) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 450 (515) DKK - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES STARTET KUEHNE + NAGEL MIT 'HOLD' - ZIEL 240 CHF

- JPMORGAN SETZT TRUSTPILOT AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY STARTET BRUNELLO CUCINELLI MIT 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR REDCARE PHARMACY AUF 93 (85) EUR - 'SELL'

- UBS SENKT SMITH & NEPHEW AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 1250 PENCE

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen

06:30 CHE: Ascom, Jahreszahlen

06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (11.30 h Pk)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 15.00 h Analystenkonferenz)

08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Jahreszahlen

10:00 DEU: VCI legt Bericht zum vierten Quartal und Jahreszahlen 2024 vor, Berlin

10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Bilanz-Pk, Stuttgart

14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung

18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung

21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/25

08:00 TUR: Leistungsbilanz 1/25

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 2/25

13:30 USA: Realeinkommen 2/25

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

