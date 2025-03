Bank of America erwartet weiter sinkende Wall Street

Nachdem der S&P 500 am Donnerstag das Niveau einer klassischen Korrektur erreicht hat, sehen wir vor Handelsstart einen Erholungsversuch. Wie dem auch sei, wird der Tagesverlauf vor allem auch durch das um 15 Uhr MEZ anstehende Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan bestimmt. Das Risiko überraschender Zoll-Schlagzeilen hängt weiterhin über dem Markt. Die Gefahr einer Regierungs-Shutdowns hat nachgelassen, nachdem sich der Demokrat und Senator Schumer für eine Zustimmung ausgesprochen hat. Stellen sich die Demokraten einer Einigung in den Weg, könne Trump den Schwarzen Peter der aktuell abkühlenden Wirtschaft und sinkenden Wall Street ansonsten den Demokraten in die Schuhe schieben. Was Ergebnisse betrifft, sehen wir nach den Zahlen sowohl bei den Aktien von DocuSign, wie auch bei Ulta Beauty eine freundliche Tendenz. Die Bank of America senkt allerdings das Ziel von DocuSign auf $98 und stuft den Wert nur mit „Halten“ ein. Tesla bekommt eine erneut drastische Abstufung. Wells Fargo sieht die Aktie bei nur noch $130, belastet durch einen Einbruch der Nachfrage. Das Volumen, wie auch die Preise und Margen sind weiterhin gefährdet.



