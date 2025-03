Einzelhandelsumsätze gemischt - Wall Street will nach oben

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Der Einzelhandelsumsatzbericht für Februar trug zur positiven Stimmung bei.

Laut der vorläufigen Prognose des Handelsministeriums stiegen die Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich um 0,2 %, was unter der Dow-Jones-Prognose von 0,6 % lag. Ohne Autos betrug der Anstieg jedoch 0,3 % und entsprach somit den Erwartungen der Ökonomen.



Die S&P 500-Futures notierten leicht höher, während der Index sein Comeback aus der Korrekturzone fortzusetzen versucht. Dies folgt auf einen dreiwöchigen Rückgang der Wall Street, der durch die chaotische Einführung der Zollpolitik von Präsident Donald Trump und ein sinkendes Verbrauchervertrauen verursacht wurde.



S&P 500-Futures steigen und zeigen an, dass der Index an einem zweiten Tag mit Gewinnen anknüpfen könnte, nachdem er am Donnerstag in den Korrekturbereich gefallen war.

Dow Jones Industrial Average Futures sanken um etwa 40 Punkte.

Nasdaq 100-Futures legten um 0,3 % zu.



Die Wall Street erlebte eine weitere brutale Woche für Aktien.

Der Nasdaq Composite geriet letzte Woche tiefer in den Korrekturbereich, während der Small-Cap Russell 2000 sich einem Bärenmarkt näherte, nachdem er 20 % unter seinem Höchststand lag.



Der S&P 500 und der Dow Jones erlitten ebenfalls kurzzeitig eine Korrektur, bevor sie wieder über dieses Niveau kletterten.

Der Dow Jones verzeichnete den stärksten Wochenrückgang seit 2023 mit einem Verlust von 4,4 %.



00:00 Intro

01:49 USA Umsätze: Einzelhandel | Automobilbranche

03:22 Positiver Katalysator: Shutdown verhindert

06:03 Deutschland: Infrastrukturpaket

07:37 Griechenland hochgestuft | Europa insgesamt stark

08:28 China: starke Konjunktur | Handelskonflikt fördert Unabhängigkeit

11:17 Gold | Bitcoin | Dollar | 10-jährige Staatsanleihen

11:38 Verbrauchervertrauen und Konsum sinken

13:41 Handelskrieg USA vs. Europa

14:40 Tesla | State Farm | Eli Lilly | TikTok | Apple | Baidu u.v.m.

19:42 Analysten: Micron | Ulta Beauty | Tesla | Netflix | Boeing u.v.m.

25:34 Vorschau: FED Zins-Sitzung | Closing Bell



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke