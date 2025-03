SDAX: Das Anlegerinteresse ist zurück

Das avisierte Comeback der deutschen Nebenwerte bekam in den vergangenen Wochen ordentlichen Rückenwind aus der Politik.

Der DAX erreichte heute in Antizipation einer Entscheidung im Bundestag zum zuletzt viel diskutierten Finanzpaket ein neues Allzeithoch oberhalb von 23.475 Punkten. Sollte das Paket tatsächlich so verabschiedet werden, drohen nach dem Motto "buy the rumor, sell the fact" kurzfristig erst einmal Gewinnmitnahmen. Mittelfristig bleiben die Aussichten durch die Maßnahmen jedoch sicher weiter positiv für deutsche Aktien.

Noch besser als der Dax entwickelte sich in den vergangenen Tagen allerdings das Segment der deutschen Nebenwerte im SDAX. Während der Dax "nur" drei Prozent zulegen konnte in den vergangenen fünf Handelstagen, kletterte der deutsche Nebenwerteindex im gleichen Zeitraum knapp acht Prozent. Damit wurde die positive Einschätzung von vor einem Monat eindrucksvoll bestätigt.

Die seit Dezember hier an dieser Stelle im Rahmen des onvista Plus-Pakets (onvista Trading-Impuls) vorgestellten deutschen Nebenwerte (PVA Tepla, Kontron, Sixt, Lufthansa, Klöckner und 2G Energy) liegen allesamt kräftig im Plus und haben zum Teil ihre Kursziele auf der Oberseite bereits erreicht.

Mit der Nvidia-Aktie konnten Anleger in den vergangenen Wochen wenig überraschend nichts verdienen, im Gegenteil: die Aktie verlor knapp 20 Prozent an Wert im genannten Zeitraum.

Der SDAX hingegen konnte hingegen zweistellig zulegen im Vergleichszeitraum. Diese Performance-Diskrepanz zwischen deutschen Nebenwerten und US-Hightech-Aktien sollte auch noch eine Weile andauern.