Die jüngste Dax-Richtungssuche hält wohl erst einmal an. Der X-Dax signalisierte am Dienstag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.906 Punkte für den Dax.

Damit könnte der deutsche Leitindex nach den jüngsten Verlusten erneut einen Stabilisierungsversuch starten. Er schlingert weiter um die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie. Nach seinem Rekordhoch vor einer Woche hat er zuletzt vier Verlusttage in Folge verzeichnet. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wurde am Dienstagmorgen ebenfalls moderat fester erwartet.

Die zuletzt starke Erholung in New York gab den hiesigen Aktienkursen keine Impulse. Allerdings hinken die US-Börsen den europäischen Märkten seit Jahresbeginn auch weit hinterher und haben entsprechend Nachholbedarf. Zudem kamen von den asiatischen Handelsplätzen durchwachsene Signale.

Der Dax sei am Montag solide in die Woche gestartet, habe seine Gewinne aber nicht halten können, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Dessen Autoren sehen den Index weiter in einer Konsolidierungsphase unterhalb seines Rekordhochs. Positiv werten sie unter anderem, dass die 21-Tage-Linie gehalten hat. Insgesamt sehe das charttechnische Bild aber durchwachsen aus.

An das nach dem Handelsstart anstehende deutsche Ifo-Geschäftsklima haben die Helaba-Experten positive Erwartungen. Denn das inzwischen beschlossene deutsche Finanzpaket habe sich schon entsprechend auf andere Stimmungsindikatoren wie die Sentix- und ZEW-Umfragen ausgewirkt.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt könnten die schon gut gelaufenen Bankenaktien einen Blick wert sein. Ihnen droht durch eine Neubewertung der US-Bank JPMorgan ein Dämpfer. Deren Branchenexperten sehen die europäischen Titel im Vergleich mit ihrer US-Konkurrenz inzwischen heißgelaufen und stufen sie auf "Neutral" ab. Allerdings behielten sie ihr positives Anlagevotum sowohl für die Deutsche Bank als auch für die Commerzbank bei und hoben die Kursziele an. Die Deutsche Bank bleibt zudem ein Branchenfavorit von JPMorgan.

Für die seit Tagen schwachen Aktien von Daimler Truck zeichnen sich schon vorbörslich weitere Verluste ab. Die britische Investmentbank Barclays strich ihr positives Anlagevotum. Bei den europäischen Lkw-Aktien sei es Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Erwann Dagorne. Zunehmende Risiken durch Zölle, Konjunktur und regulatorische Eingriffe würden noch zu stark ausgeblendet.

Gewinne an der Wall Street

Der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial hat am Montag an seinen Erholungsversuch aus der vergangenen Woche angeknüpft und ist zurück auf dem Niveau vom Jahresbeginn. Auch die anderen zwei wichtigen Indizes, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100, erholten sich weiter. Die Anleger hoffen, dass die nächste Runde der von Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch maßvoller ausfallen könnte als bisher befürchtet.

Der Ton scheint sich zu ändern, - von einem breit angelegten Trommelfeuer hin zu einem gezielteren, wechselseitigen Gefüge.

Bislang ist geplant, dass Trump Anfang April weitere Zollmaßnahmen bekannt gibt. Der Zollstreit der US-Regierung sowie deren radikale Sparmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Hand hatte in jüngster Zeit zunehmend Konjunktursorgen aufkommen lassen.

Asiens Börsen sind uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden.

US-Anleihen: Deutliche Kursverluste gestern · 18:06 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 93 (87) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT DAIMLER TRUCK AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 45 EUR

- BARCLAYS SENKT TRATON AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 38 EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 165 (167) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 86 (88) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 41 (44) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 26 (18,5) EUR - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 27 (23) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 26,3 (22) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT DUN & BRADSTREET AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 9,15 (11) USD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 625 (605) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 129 (124) USD - 'NEUTRAL'

- BERENBERG STARTET COTY MIT 'BUY' - ZIEL 7,50 USD

- BARCLAYS SENKT VOLVO B AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 280 SEK

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5750 (5640) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT L'OREAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 385 (454) EUR

- BERENBERG STARTET PUIG BRANDS MIT 'HOLD' - ZIEL 19,90 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 62 (61) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 73 (71) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 98 (93) CHF - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 5200 (5000) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 345 (390) PENCE - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2100 (2300) PENCE - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 125 (140) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 65 (101) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 378 (391) SEK - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 93 (70) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 21,9 (19) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 6,2 (5,1) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 140 (120) SEK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 7,5 (6,6) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 37 (34) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 69 (53) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 730 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SODEXO AUF 73 (90) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN STUFT EUROPÄISCHE BANKEN VS US-PEERS AUF 'NEUTRAL' ZURÜCK

- UBS HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 8,40 (8,25) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 11,45 (12,05) EUR

Termine Unternehmen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Hornbach Holding, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2024/25

07:03 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen

07:50 DEU: Medios, Geschäftsbericht

08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (detailliert)/Geschäftsbericht

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen

10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Capital Markets Day

10:00 DEU: NordLB, Jahreszahlen (14.00 h Investorenkonferenz)

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

11:00 DEU: HUK-Coburg Versicherungsgruppe, Bilanz-Pk, München

12:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Hauptversammlung

13:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

14:00 CHE: Holcim, Amrize Investor Day 2025

14:00 FRA: Legrand, CSR

14:30 CHE: Schindler, Hauptversammlung

16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Indus Holding, Capital Markets Day

DEU: Tui, Capital Markets Day

CHE: DSM-Firmenich, Sustainability Investor Event 2025

CHE: Baloise, Jahreszahlen

GBR: Shell, Capital Markets Day

USA: International Paper, Investor Day

Termine Konjunktur

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/25

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2025

08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2024

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q4/24

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 3/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 3/25

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 2/25

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/25

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/25

