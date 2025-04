Trading-Chance Heizöl: 4-fach stärker als sonst!

Werbung

Fundamentale Faktoren bewegen die Preise an den Märkten! Dabei spielen Angebot und Nachfrage immer die entscheidende Rolle. Bei Rohstoffen können Wetter-Phänomene zu Missernten oder auch zu erhöhter Nachfrage führen, beispielsweise in einem außergewöhnlich kalten Winter. Warum Heizöl in diesem Jahr besonders attraktiv für ein Long-Engagement ist, und was die fundamentalen Faktoren dafür sind, zeigen wir in der heutigen Analyse…

Am 26.03. hatten wir erstmals eine Trading-Chance Long auf Heizöl mit einer ausführlichen Erklärung vorgestellt. Darin zeigten wir auf, was es mit dem La Nina Phänomen auf sich hat, und wie verschiedene Rohstoffe sich in La Nina- und El Nino Phasen entwickeln. Heizöl stach dabei in La Nina Jahren ganz klar heraus. Es entwickelt sich knapp 4x so stark, wie in einem normalen Jahr! Wenn Sie die damalige Ausarbeitung nachschauen möchten, klicken Sie hier.

Saisonalität positiv bis Oktober

Energie-Rohstoffe haben sehr stabile saisonale Muster. Das liegt daran, dass der Bedarf dem typischen Wetter-Turnus unterliegt, der sich nun mal nicht ändert. Der Basis-Zyklus besteht aus zwei großen Perioden: der Verbrauchsphase (heizen) zwischen Mitte Oktober und Mitte/Ende Februar, sowie der Phase, in der die Lager wieder befüllt werden. Dieser Prozess erstreckt sich von März bis Oktober und bringt Nachfrage nach Heizöl und infolge dessen häufig steigende Preise.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Der klassisch-saisonale Chart zeigt, dass wir im Frühstadium der saisonal positiven Phase sind. Bis Juli haben wir einen akut bullischen Abschnitt, auf den bis Mitte August eine eher neutrale Periode folgt. Zwischen Mitte August und Mitte Oktober steigen die Heizöl-Notierungen im langfristigen Durchschnitt wieder deutlich. Während der Verbrauchsphase fallen die Preise meist, da die Nachfrage (logischer Weise) VOR der Heizperiode überdurchschnittlich hoch ist.

Quelle: www.market-bulls.com

Heizöl und andere Rohstoffe in La Nina Phasen

Nachfolgend noch einmal die Statistik zu der Entwicklung verschiedener Rohstoffe in La Nina Phasen. Wir sehen, dass Heizöl der Überflieger in La Nina Phasen ist mit durchschnittlich über 28% Preisanstieg.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Noch ist nichts passiert…

Aktuell ist die Trading-Chance deshalb besonders attraktiv, weil das aktuelle La Nina Phänomen seit November/Dezember 2024 vorherrscht, der Preis aber aktuell sogar wieder unter dem Niveau von damals rangiert. Die Prognosen für den diesjährigen Winter werden erst im Spätsommer kommen, so dass wir derzeit noch in Ruhe kaufen können…

Quelle: www.tradingview.com

Mini Future Long auf Heizöl

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Mini Future Long des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der K.O. liegt bei 1,847 USD und der Basispreis bei 1,71 USD. Bei einem aktuellen Preis von 2,25 USD ergibt sich ein Hebel von 6,02. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,50 Euro Sinn. Die WKN lautet PN21ZA.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 2,6 und 3,3 USD

Unterstützungen: 2,05 bis 2,10 USD

Mini Future Long auf Heizöl

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

