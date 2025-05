Den Weg zu seinem Rekordhoch dürfte der Dax am Montag erst einmal langsamer angehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.070 Punkte.

Im Mittelpunkt bleibt die Hoffnung auf baldige Fortschritte bei möglichen Zollabkommen der USA mit anderen Ländern. Der Start in den Mai war Ende der vergangenen Woche mit einer Fortsetzung der Erholungsrally geglückt. Sie brachte deutschen Leitindex bis auf rund 400 Punkte an seine Bestmarke von 23.476 Punkten heran. Seit dem Ausverkauf Anfang April im Sog der von den USA losgetretenen Zollkonflikte, der erst bei 18.489 Dax-Punkten sein Tief gefunden hatte, hat der Index um rund ein Viertel zugelegt.

Die Marktexperten der Schweizer Bank UBS rechnen aber mit fortgesetzter Volatilität, denn die Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibe zumindest vorerst erhalten. So sind die von ihm angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile am Samstag in Kraft getreten.

Für Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets war aber rückblickend der Einbruch der Kurse im April eine normale Korrektur in einem intakten Bullenmarkt. Am Markt dürfte es am Montag erst einmal ruhig zugehen. Unternehmenszahlen stehen hierzulande mit Ausnahme des Autozulieferers Stabilus keine an. In London holen Anleger den 1. Mai nach, die Börse dort bleibt deshalb zum Wochenanfang geschlossen und Impulse von dort somit aus. Auch in Asien ruht der Handel an den großen Marktplätzen in Japan, China und Südkorea.

USA: Im Plus

Mit robusten Jobdaten im Rücken haben die US-Börsen am Freitag auf ihrem Erholungsweg nochmals einen großen Schritt getan. Hinzu kam als Kurstreiber, dass China seine Bereitschaft signalisiert hat, die Möglichkeit von Handelsgesprächen mit den USA zu prüfen. Gewisse Anzeichen diplomatischer Beziehungen trügen dazu bei, dass "die Narben des Zollschocks von Anfang April verheilen", sagte ein Marktbeobachter.

Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 1,39 Prozent höher bei 41.317,43 Punkten aus dem Handel. Die Kurskapriolen von Anfang April, als US-Präsident Donald Trump den Märkten einen Zollschock verpasste, sind damit fast wieder aufgeholt. Das Kursbarometer der Wall Street verbuchte den neunten Gewinntag in Folge und fuhr ein drei Prozent großes Wochenplus ein.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,47 Prozent auf 5.686,67 Zähler. Obwohl die Quartalsberichte von Apple und Amazon nicht überzeugen konnten, kam der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 mit 20.102,61 Punkten auf ein Plus von 1,60 Prozent. Er schloss erstmals seit Ende März wieder über der Marke von 20.000 Punkten.

An den Börsen Japans, Chinas und Südkoreas wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt. In Australien gab es Verluste.

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 36,95 (35,50) EUR - 'BUY'

PIPER SANDLER STARTET ADIDAS MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 265 EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR BIRKENSTOCK AUF 72 (68) USD - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1840 (1600) EUR - 'BUY'

BOFA SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 235 (240) USD - 'BUY'

BOFA SENKT ZIEL FÜR GENERAL MOTORS AUF 65 (75) USD - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2300 (2200) EUR - 'BUY'

