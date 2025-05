Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage wird der Dax am Dienstag stabil erwartet. Neben zahlreichen Quartalsberichten hierzulande, die am Morgen im Fokus stehen dürften, wird sich das Interesse am Nachmittag vor allem auf die Inflationsdaten aus den USA für April verlagern.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 23.581 Punkte. Am Montag war er angesichts der Entspannung im Zollkonflikt zwischen den USA und China gleich in den ersten Handelsminuten knapp unter 24.000 Punkte geklettert. Keine 100 Punkte hatten mehr gefehlt, um diese psychologisch wichtige Schwelle zu überwinden. Bis Handelsschluss bröckelte ein Großteil der Gewinne allerdings wieder ab.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der am Montag ebenfalls kräftig zugelegt, aber seine Gewinne weitgehend gehalten hatte, wird am Dienstag ebenfalls stabil erwartet. Er dürfte zum Handelsstart minimal nachgeben.

Nun müsse sich zeigen, wie nachhaltig die Kursgewinne seien, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Nach den jüngsten Rekorden sei der Dax mittlerweile nicht mehr günstig bewertet:

Sowohl das historische als auch das für die Zukunft erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegen jeweils drei Punkte über dem Durchschnittswert der vergangenen 20 Jahre.

Dabei verwies Altmann zudem auf das in dieser Woche anstehende Finale der Berichtssaison der Dax-Unternehmen. Gemessen am Börsenwert berichte an diesem Tag die Munich Re als eines der Unternehmen, die unter den ersten zehn im Dax rangierten. Mit Siemens, der Deutschen Telekom und der Allianz folgen in den kommenden Tagen drei weitere Schwergewichte.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Hannover Rück zeigten sich dagegen vorbörslich wenig verändert. Der kleinere Rückversicherer steckte die Brände in Kalifornien überraschend gut weg und kam im ersten Quartal mit einem nur leichten Gewinnrückgang davon.

Bayer stiegen unterdessen auf Tradegate. Der Agar- und Pharmakonzern schnitt zum Jahresauftakt dank seines Pharmageschäfts besser ab als erwartet. Wegen negativer Wechselkurseffekte wurde zwar der Jahresausblick in der Tendenz etwas gesenkt, die um Wechselkurseffekte bereinigten Konzernprognosen für 2025 stehen aber.

Darüber hinaus legten weitere Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe Quartalszahlen vor. Aus dem MDax etwa berichtete Fraport einen überraschend schwachen Jahresstart. Der späte Ostertermin und rückläufige Passagierzahlen an Deutschlands größtem Flughafen führten unter dem Strich zu einem Verlust. Vorstandschef Stefan Schulte sieht den Frankfurter Flughafenbetreiber aber dennoch auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Jenoptik verdiente ebenfalls deutlich weniger als erwartet, bestätigte jedoch die Jahresziele. Beide Aktien gaben daraufhin vorbörslich nach, ebenso wie die Deutsche Wohnen, die auch über ihr abgelaufenes Quartal berichtete.

Rally nach Zolleinigung an der Wall Street

Die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hat am Montag die New Yorker Börsen beflügelt. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt kappen die gegenseitig verhängten Zölle für eine Übergangszeit deutlich.

Während der Dow auf dem Niveau von Ende März notierte, erreichten der Nasdaq 100 und der S&P 500 den höchsten Stand seit Anfang März. Die Verluste seit dem von US-Präsident Donald Trump Anfang April losgetretenen globalen Zollstreit sind damit abgehakt.

Asiens Börsen verzeichnen überwiegend Gewinne

Die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hat den wichtigsten Aktienmärkten in Asien am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben.

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 45 (43) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 19,3 (19,5) EUR - 'SELL'

- MORGAN STANLEY HEBT IONOS-ZIEL AUF 38 (32,70) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT IONOS AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT)

- HSBC SENKT CHEVRON AUF 'HOLD' - ZIEL 158 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 18,4 (17,9) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 10000 (9300) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 62,5 (56,3) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET ROBERTET SA MIT 'BUY' - ZIEL 1090 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 350 (320) PENCE - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF HEBT GEBERIT AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 680 CHF

- RBC HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,80 (7,50) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 15,50 (14,00) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 6,50 (5,90) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC STARTET SAINT-GOBAIN MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 110 EUR

- RBC STARTET SIKA AG MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 276 CHF

- UBS HEBT ENTAIN AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 920 (820) PENCE

Termine Unternehmen

06:30 CHE: PSP Swiss Property, Q1-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re Q1-Zahlen (9.30 h Pk, 11.30 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (9.00 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen (detailliert) (16.00 h Call)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Honda, Jahreszahlen

08:30 JPN: Softbank, Jahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

09:25 jPN: Nissan, Jahreszahlen

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung

10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung

10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung

11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung

11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 4/25

17:45 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: MBB, Q1-Zahlen

ESP: ACS, Q1-Zahlen

GBR: BAE Systems, Capital Markets Day

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 5/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 4/25

14:30 USA: Realeinkommen 4/25

