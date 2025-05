Die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine könnte dem Dax nach seinem Rekordhoch vom Wochenauftakt am Dienstag eine weitere Bestmarke bescheren. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 23.950 Punkte. Auch der EuroStoxx wird etwas höher erwartet.

Nach seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stellte US-Präsident Donald Trump sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht.

Sollten die Friedensgespräche tatsächlich einen Durchbruch bringen, würde das dem Markt einen seit langer Zeit bestehenden Unsicherheitsfaktor nehmen

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Gerresheimer einen Blick wert sein. Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller hält an seinen langfristigen Zielen fest. Im laufenden Jahr werde das Unternehmen zwar noch nicht prozentual zweistellig wachsen, in den Folgejahren aber die avisierten acht bis zehn Prozent erreichen, sagte Firmenchef Dietmar Siemssen der "Börsen-Zeitung". Zu den Verhandlungen über eine Übernahme des Unternehmens hielt sich der Manager bedeckt.

Das Analysehaus Jefferies stufte die Aktien von BASF von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 52 auf 47 Euro. Analyst Chris Counihan monierte die wegen der mauen Nachfrage anhaltende Schwäche der Ludwigshafener im Geschäft mit Basischemikalien. Er kappte deshalb seine Prognosen für das laufende Jahr.

Barclays-Analyst Gaurav Jain stufte die Papiere von Schott Pharma von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch. Er traut dem Spezialisten für Arzneimittelaufbewahrung und -verabreichung ein nachhaltiges Wachstum im prozentual zweistelligen Bereich und eine steigende Profitabilität zu.

Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy ist mit Einbußen in das Jahr gestartet. Die Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis bezeichnete SFC allerdings als erwartungsgemäß. Auf Jahressicht bekräftigte der Vorstand die Jahresziele.

Beim IT-Sicherheitsunternehmen Secunet nimmt der bisherige Chef Axel Deininger überraschend schon an diesem Dienstag seinen Abschied. Eigentlich wäre Deiningers Vertrag noch bis Ende Dezember gelaufen.

Wall Street leicht im Plus

Die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's hat die Anleger in New York am Montag nicht lange beeindruckt.

Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management, verwies darauf, dass der Schritt von Moody's keine Überraschung und "technisch gesehen eine späte Angleichung an die Einstufung der anderen Ratingagenturen" sei. Mit Moody's verloren die USA auch bei der letzten großen Ratingagentur die Spitzennote für die Bonität. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung.

Asiens Börsen verzeichnen Kursgewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt.

Die freundliche Verfassung der US-Märkte und Hoffnungen auf Fortschritte im Zollkonflikt sorgen weiter für eine gute Stimmung an den Märkten.

Renten

Devisen

Rohöl

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT SCHOTT PHARMA AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 32 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 51 (43) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 51 (49,5) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 80 (95) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLGEIER AUF 24 (19) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 40,5 (40,2) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ALLIANZ AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 374 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 12,9 (13,2) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 65,1 (65,4) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT BASF AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 47 (52) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 60 (55) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 67 (59) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 29,2 (28,2) EUR - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 65 (66) USD - 'SECTOR PERFORM'

- BARCLAYS HEBT AEDIFICA AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 74 (60) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 26 (23) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT KINGFISHER AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 280 (275) PENCE

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5640 (5750) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 27 (26,5) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT KOJAMO AUF 'SELL'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 143 (151) CHF - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 135 (149) SEK - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 28 (27) EUR - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) legt Bericht zum ersten Quartal vor

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung

10.00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung

10:30 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung

11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

14:30 DEU: SAP, Sapphire, Keynote CEO Klein

16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung

16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

16:00 USA: JPMorgan Chase, Hauptversammlung

16:30 USA: Honeywell International, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Mutares, Geschäftsbericht

CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

CHE: VAT, Capital Markets Day

FIN: Konecranes Oyj, Capital Markets Day

USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 3/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 4/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 3/25

08:00 DNK: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 3/25

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 5/25

11:00 EUR: Bauproduktion 3/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 5/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/25 (vorläufig)

Redaktion onvista/dpa-AFX