Dax steht erneut vor Rekorden - Trump-Zölle für rechtswidrig erklärt

Der Dax dürfte am Feiertag Christi Himmelfahrt dank guter Zahlen des Chipherstellers Nvidia sowie einer überraschenden Wende im Zollstreit von US-Präsident Donald Trump abermals neue Rekorde einfahren.

Für den Dax winken Bestmarken über seinen Höchststand vom Vortag hinaus. Der Indikator X-Dax deutete rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 1,2 Prozent auf 24.319 Punkte an. In der Nacht lag die Indikation sogar schon bei fast 24.400 Punkten. "Der KI-König hat inmitten des Handelskriegs abgeliefert", schrieb der Experte Stephen Innes von SPI Asset Management in seinem Marktkommentar angesichts solider Nvidia-Quartalszahlen.

Darüber hinaus gab es eine überraschende Wende im Zollstreit. Ein Bundesgericht in den USA hat seiner Regierung die Befugnis abgesprochen, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Damit ist Trumps aggressive Handelspolitik, die Finanzmärkte weltweit erschüttert und auch Privatanleger viel Geld gekostet hat, zumindest vorerst ausgebremst. Seine Regierung legte allerdings umgehend Berufung gegen die Entscheidung ein.Das zuständige Gericht für internationalen Handel in New York ordnete an, die betreffenden Zölle müssten vorerst "aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt" werden.

USA: Wenig Bewegung vor Nvidia-Zahlen

Nach der Kursrally am Vortag gaben die US-Börsen am Mittwoch wieder leicht nach. Die Anleger warteten mit Spannung auf die nach Handelsschluss avisierten Quartalszahlen von Nvidia - die letztlich positiver als erwartet ausfielen.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,58 Prozent auf 42.098,70 Punkte. Nach dem deutlichen Kursanstieg am Dienstag bewegt sich der Leitindex inzwischen wieder in etwa auf dem Niveau der wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend beschreibt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,56 Prozent auf 5.888,55 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,45 Prozent auf 21.318,17 Punkte.

Asien: Starke Kursgewinne nach Nvidia-Zahlen und Zoll-Richterspruch

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Positive Nachrichten kamen vom US-Chipkonzern Nvidia. Der KI-Boom lässt sein Geschäft trotz Problemen im China-Geschäft weiter rasant wachsen. Darüber hinaus gab es eine überraschende Wende im Zollkonflikt. Ein US-Bundesgericht sprach Präsident Donald Trump die Befugnis ab, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Die betreffenden Zölle würden "aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt", hieß es in der Entscheidung des Gerichts.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um rund 1,7 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 0,7 Prozent und für den Hongkonger Hang Seng ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Umstufungen von Aktien:

MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 170 (160) USD - 'OVERWEIGHT'

BOFA HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 180 (160) USD - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 145 (125) USD - 'HOLD'

MORGAN STANLEY SENKT FLATEXDEGIRO AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 27 (22,5) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 20 (18,9) EUR - 'NEUTRAL'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 45 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX