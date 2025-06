Der Dax ist weiter in der Konsolidierung gefangen. In den letzten Handelstagen zeigt sich eine deutliche relative Schwäche gegenüber den US-Indizes. Die geopolitischen Unruhen verschärfen sich weiter und Inflation in Europa liegt mittlerweile unter dem EZB-Ziel. Allerdings sind schon viele Zinssenkungen vorgenommen worden, was die Frage aufwirft, wo die nächsten Impulse auf der Oberseite herkommen sollen.

MTU Aero Engines ist einer der aktuellen Outperformer im Dax. Fundamental läuft das Geschäft hervorragend, was sich auch im aktualisierten Ausblick zeigt. Was hier noch zu erwarten ist, darauf geht Martin in der heutigen Mahlzeit-Folge ein.

Robinhood ist inzwischen dafür bekannt in Rekord-Tempo neue Produkte zu entwickeln. Auch gestern ist ein weiterer Meilenstein bekanntgegeben worden. Die Plattform entwickelt sich rasend schnell. Die Frage ist, ob der Aktienkurs da mithalten kann.

Die Aktie von Jabil ist gestern auf ein neues Rekordhoch gesprungen. Der Auftragsfertiger kann auf große Kunden wie Apple oder Amazon blicken und entwickelt sich zu einem Star im Bereich der KI. Allerdings war der gestrige Schluck aus der Pulle schon recht groß!