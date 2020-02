Aixtron: Hält nun das Ausbruchsniveau?

In der charttechnischen Besprechung vom 04. Februar 2020: „Aixtron Update: Schon bald könnte es losgehen!“ wurde auf eine längere Bodenbildungsphase in Form eines seltenen Diamanten zwischen den Kursmarken von 7,60 und 10,95 Euro hingewiesen. Anfang dieses Jahres erlebte Aixtron schließlich einen deutlichen Kursschub und konnte sich vor gut drei Wochen über seine Aktivierungslinie um 10,00 Euro dynamisch daraus hervortun. In der Spitze konnte das Papier weitere 12 Prozent auf 11,59 Euro zulegen und damit einen ersten wichtigen Schritt des Kaufsignals abarbeiten. In der abgelaufenen Woche hat sich jedoch ein Pullback eingestellt, der sich zu Beginn dieser Woche noch einmal verstärkt und in den markanten Supportbereich um 10,00 Euro abwärts geführt hat. Genau dieses Niveau würde sich für noch nicht investierte Anleger bestens für einen frischen Long-Einstieg eigenen, sofern jetzt und sehr zeitnah eine Trendwende gelingt.

Konsolidierung gestartet

Bestehende Long-Positionen sollten nun mit einer deutlichen Stopp-Anhebung mindestens auf das Niveau der beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 im Bereich von 9,20 Euro gesichert werden. Ein frischer Einstieg lohnt allerdings erst um 10,00 Euro herum, sobald sich an diesem Ausbruchsniveau tatsächlich wieder eine nachhaltige Stabilisierung abzeichnet. Denn das gesamte Kurspotenzial resultierend aus der Diamantformation wurde noch lange nicht abgearbeitet, im weiteren Verlauf sind Zugewinne bis an 13,20 bzw. 14,00 Euro auf Sicht der nächsten Monate vorstellbar. Als Zugpferd kann weiterhin auf das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA71P3 zurückgegriffen werden. Sollte es jedoch zu einem nachhaltigen Rutsch unter die beiden gleitenden Durchschnitte kommen, würde sich der jüngste Vorstoß der Bullen schnell als Fehlsignal entpuppen und die gesamten Bemühungen der letzten Wochen zunichte machen. Rücksetzer auf rund 8,00 Euro hätten dann durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Aixtron (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9,38 // 9,24 // 9,00 // 8,70 // 8,48 // 8,24 Euro Unterstützungen: 10,00 // 10,25 // 10,44 // 11,00 // 11,18 // 11,59 Euro

Fazit

Zunächst sollten Investoren erst noch das Ende des laufenden Pullbacks abwarten, hierbei stellt das Niveau von 10,00 Euro den Dreh- und Angelpunkt für die Wiederaufnahme der Anfang dieses Jahres gestartet in Rallye dar. Als Zugvehikel für erneute Long-Positionen kann dann auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA71P3 zurückgegriffen werden, die mittelfristigen Zielniveaus bewegen sich um 13,20 sowie 14,00 Euro. Das vorgestellte Papier dürfte dann im Bereich von 4,24 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung angesetzt um 9,20 Euro erfordert hingegen einen Stoppkurs von 0,24 Euro im vorgestellten Zertifikat. Bestehende Long-Positionen sollten ebenfalls mit einer Anhebung des Stopps enger abgesichert werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA71P3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,73 - 0,87 Euro Emittent: Citi Basispreis: 9,0512 Euro Basiswert: Aixtron KO-Schwelle: 9,0512 Euro akt. Kurs Basiswert: 9,69 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,24 Euro Hebel: 11,29 Kurschance: + 380 Prozent Börse Fankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.