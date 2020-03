ANALYSE-FLASH: Goldman belässt RWE auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von RWE nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Der Versorger habe mit Details zu seinem Investmentplan bis 2022 enttäuscht, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 08:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben